Больная раком пенсионерка насмерть замерзла в собственном доме

В городе Кораблино Рязанской области в собственном доме насмерть замерзла умирающая от рака участница афганской войны, сообщает "Россия 24".
Отмечается, что коммунальщики вместе с сотрудниками полиции без предупреждения отключили газ за неуплату и оставили пожилых людей без отопления.
Борец за общественную безопасность в звании лейтенанта лично наблюдал, чтобы газовики перепилили все подводящие к дому газ трубы.
Супруг погибшей обратился в прокуратуру. Мужчина считает, что работники газовых служб намеренно убили его супругу. "Вся пенсия уходила на еду и лекарства, так что оплачивать национальное достояние было попросту нечем", — рассказывает корреспондент.
Долг составил более 60 тысяч рублей. После отключения газа готовить пищу приходилось на костре. Через две недели женщина умерла.
В местной соцзащите через два дня после смерти женщины выяснилось, что для инвалида были положенные по закону деньги, а также целый пакет льгот и поощрений.
Комментарии
Вот реальность россии, а не те красивые слова Путина
Так внезапно выяснилось насчет льгот, денег и бесплатных лекарств.
Дерьмо
"В местной соцзащите через два дня после смерти женщины выяснилось, что для инвалида были положенные по закону деньги," Кто сел из соц защиты, Голикову послушали и сэкономили. В Барнауле госпиталь для ветеранов, выполнил план и сотрудников отправляют в отпуск, народ не принимают. Это нормально. Сотрудники хотят жить и молчат. Что никто не знает, как в Барнауле ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ лечат.
"...нам нужно не формулировки красивые и гладкие формулировать и писать на бумажке, а нужно, чтобы всё это было в жизни, чтобы изменения дошли до каждого человека, чтобы люди это почувствовали, в том числе, кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни, на уровне заработной платы, на пенсиях..." (c)
о какой соц.защите речь..У нас в Барнауле,лично мой пример: папу парализовало в марте,ветеран войны.Оформили инвалидность,положенные ему памперсы,пеленки стали получать через месяц..А матрац противопролежневый мы так и не увидели..В октябре он умер,а матраца нет..Звонили в соц.защиту,спрашивали :ну как так???Пугали,что позвоним в крайздрав и пожалуемся..Сказали нам звоните куда хотите,мы им не подчиняемся..Ваш ветеран-сами его и обеспечивайте,не надейтесь на государство..Вот и весь сказ
28.11.2018 09:12 Кстати да. Вспоминаю бабушку... но вот памперсами ее завалили просто. Коробками. Она умерла, а памперсов еще хоть прессом дави. Там вышли на кого-то, отдали их тем, кто в них нуждается.
Забота о населении!!! Делайте взносы на пенсию, платите налоги!!! Потом сдохнешь как собака где-нибудь под забором, а рядом будет стоять лейтенант - борец за справедливость и охранник достояния.
Когда же у людей закончится терпение...?
потом удивляются,что люди налоги не платят,втемную работают.Ибо уже распоследнему человеку в стране понятно,что кинут под забором и все.Хрен так что вам я лучше должным вам помру.
Гость
Когда же у людей закончится терпение...?
к весне,говорят на просторах интернета.
В этой стране не кто не виноват 100% - у нас неправленая система с её представителями в высших эшелонах. Каждый день в кремле некто награждает за какие то сомнительные заслуги, а граждане россии мрут как мухи "замечу" не по своей воле и власти на это н@ср@ть.
Путинизм - чистой воды