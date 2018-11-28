Тренер в Подмосковье наказал ребенка ударом ноги по голове

Тренер спортивной секции по кудо в подмосковном Наро-Фоминске ударил ребенка ногой по голове, пишут "Известия".
Инцидент произошел при многочисленных свидетелях. По информации "Вестей", после поединка 9-летний мальчик направился в чужой угол, что разозлило тренера. Он подозвал воспитанника к себе и ударил его по голове так, что ребенок отлетел в сторону.
Матери маленького спортсмена пришлось везти сына в больницу. Мальчик отделался синяком. Но если бы не шлем, уверена мама, то мог бы получить серьезную травму.
По словам женщины, они решили не писать заявление в полицию и договорились, что этот тренер больше не будет заниматься с детьми.
При этом тренер свое обещание не сдержал: на днях его встретили на Фестивале кудо в Москве. "Я не оправдываюсь даже — это спортивный момент! Если родителей не устраивает, пускай они не занимаются, не отдают ребенка", — прокомментировал наставник инцидент.
Произошедшим уже заинтересовалась уполномоченная по делам ребенка по региону.
Комментарии
С такими тренерами такие и спортсмены.
как много появилось недоделанных педагогов..и всем есть оправдания.
А разговаривать с подопечными с использованием ненормативной лексики вообще давно в ходу у тренеров. Почему родители не обращают на это внимание?
ты собрался без мата добиться дисциплины,результатов и характера?))
Весь спорт,армия и вообще воля на этом и держатся.Развели мямлей.