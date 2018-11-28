Никита Михалков рассказал, что Путин очень "верный друг"

Режиссер Никита Михалков в интервью видеоблогеру Юрию Дудю рассказал о том, что значит дружить с президентом России Владимиром Путиным. Интервью было опубликовано 27 ноября на YouTube-канале Дудя.
По словам Михалкова, несмотря на то, что Путин "верный друг", он старается не злоупотреблять его доверием и ничего у него не просит.
"Я имею возможность общаться и рад этой возможности, но я не стараюсь ею злоупотреблять, я никогда и ничего не попросил у него для себя", — подчеркнул Михалков.
Сама дружба, по словам Михалкова, зародилась довольно давно — до того, как Путин стал президентом: "Он работал в администрации. Меня пригласили и спросили, действительно ли я собираюсь баллотироваться в президента. Я сказал — нет, не собираюсь".
Также он отметил, что человек не может руководить государством и думать о будущем, если у него нет детей. В пример он привел Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона.
Комментарии
"По словам Михалкова, несмотря на то, что Путин "верный друг", он старается не злоупотреблять его доверием и ничего у него не просит."
Скорее всего Никита имел ввиду если ты лоялен к этой коррумпированной власти то ты друг, и спонсировать тебя будут за народные деньги... безгранично!!!