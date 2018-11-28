Фото: infryazino.ru
Вопрос о поднятии тарифов на проезд в общественном транспорте Барнаула будет рассматриваться 28 ноября членами Координационного совета по ценообразованию краевой столицы.
Отметим, что проблему увеличения цен на проезд на этой неделе глава Барнаула Сергей Дугин обсуждал с губернатором Виктором Томенко в рамках расширенного аппаратного совещания в правительстве края.
Градоначальник доложил главе региона о сложившейся ситуации и о предложениях пассажироперевозчиков по пересмотру действующих тарифов на проезд в общественном транспорте.
Виктор Томенко, в свою очередь, как отмечают в пресс-центре мэрии Барнаула, отметил, что изменения стоимости проезда в общественном транспорте являются полномочиями муниципалитета и что должно быть принято взвешенное решение.
Кроме того, губернатор обратил внимание Сергея Дугина на то, что мэрия должна обсуждать планы по повышению цены не только с автоперевозчиками, но и с жителями города. По его словам, барнаульцам необходимо объяснять, чем вызвано будущее повышение цен на проезд.
Также глава региона подчеркнул, что повышение цены на проезд не может быть выше роста средней зарплаты и пенсии.
Что же касается непосредственных цифр и размера новых тарифов, то официальных данных о том, как повысят стоимость проезда, пока нет.
Однако, предположительно, цена билета в автобусе большой вместимости составит 23 рубля. По электронной карте проезд обойдется в 21 рубль. Также в трамвае и троллейбусе проезд будет стоить 21 рубль. По электронной карте — 19 рублей. В маршрутном такси — 25 рублей.
Комментарии
Интересно, исходя из чего считается повышение средней заработной платы, вот у нас зарплата не повышается с 2014 года. За то цены растут, тарифы растут...
чем вызвано будущее повышение цен на проезд.
Да знаем мы чем вызвано. Непомерная жадность перевозчиков причина.
повышение цены на проезд не может быть выше роста средней зарплаты и пенсии
В маршрутном такси —25 рублей.
Это что, у нас зарплаты и пенсии на 25% поднимут?
бесплатный совет повышальщикам (координационному совету по ценообразованию) стоимости проезда. запросите у перевозчиков списки кредиторов (ГСМ, запчасти) с подписями и печатями кредиторов. через полгода после повышения запросите аналогичные данные вновь. ну и так же нужно сделать по составу транспорта (тут можно побольше срок дать) с подписями и печатями ГИБДД и сотрудникам со сверкой с данными из налоговой и ПФ
и будет прекрасно видно, что повышение стоимости проезда не привело ни к каким системным изменениям в лучшую сторону.
Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что повышение цены на проезд не может быть выше роста средней зарплаты и пенсии
судя по предлагаемой цене билета на маршрутное такси в Алтайском крае наблюдается беспрециндентный рост средней зарплаты на 25% )))
Это что за рост в 25%? У нас инфляция по государственной статистики 4%. Совести нет!
Ликвидируйте убыточные предприятия.Перевозчики найдутся.
"На выборах я иду голосовать за Виктора Петровича чтобы кто не говорил, но Алтайскому краю помочь может только он."
"Проблемы конечно известные, но до Томенко их никто открыто не обсуждал, а у него хватает смелости."
"Не стоит ждать чудес от любого кто бы не выиграл эти выборы.. все трудности по щелчку пальцев не решаются."
"Если пойду голосовать,то только за Томенко,таких активных и целеустремлённых губернаторов ещё у нас не было"
Чем объясняется рост налога на недвижимость с 12 по 18 год в 11 раз, зарплата не растет с 14 года. ?????
"чем вызвано будущее повышение цен на проезд.
Да знаем мы чем вызвано. Непомерная жадность перевозчиков причина."
а может тем что цена на дизельное топливо выросла на 50%????
причем тут жадность перевозчиков???
Нашим жителям ничего не объяснить, они слишком «умные». Термин ЭКОНОМИКА им не знаком, но умничают !!!
а что тут думать, поднимай да поднимай цены и тарифы, обирай нищее население. думать бы надо как не поднимать, но это не вот никак
28.11.2018 10:12
Ледокол
кого из перевозчиков ты представляешь?
28.11.2018 10:13
- гость -
Да хоть заобъясняйтесь - у меня от этого денег в кармане больше не станет. Так что...
Еще одна проблема не затронутая данной статьёй - это пополнение тех самых транспортных (электронных) карт. На протяжении времени с сентября до настоящего времени тщетно бегаю по банкоматом с встроенными устройствами для пополнения транспортных карт. НЕ РАБОТАЮТ услуги пополнения транспортных карт. Объяснения банковских работников (Сбербанк) такие: "Ждем когда заработают, идите ищите Союзпечати и пополняйте там!" Горячая линия Сбербанка обещает (3-й месяц) разобраться, но оговоркой "мы как-бы ни при чем, обратитесь в Управление по транспорту". Т.е. приобрели для удобства (и не только) транспортные карты для себя и своих родных, а потом ищите где бы их пополнить! Предлагаю АМИК вновь поднять на обзор тему пополнения именно транспортных карт! По проездным уже вопрос поднимался.
А давайте будем повышать заработную плату с той же частотой как и цены на проезд, тарифы ЖКХ, топливо и т.д. Тогда и жителяможножно будет что-то объяснять. Только не среднюю ЗП, по всем отрослям и должностям.
жителям можно*
У МАРШРУТНИКОВ ЗАРПЛАТА СРАЗУ ПОВЫСИТСЯ
28.11.2018 10:12
Ледокол
а что у них всё из дизельного топлива состоит, и атобусы из дизельного топлива и ездит на них дизельное топливо и владеет всем этим дизельное топливо, так да. Расходы исключительно на дизельное топливо все 100% ?
28.11.2018 10:12
Ледокол
что все автобусы на дизеле ездят?
пусть заправляются бензином подешевле, дизель щас дороже 95 стал
а что у них всё из дизельного топлива состоит
трамваи с тролебусами тоже на дизель перевели
странная экономика, если это экономика. завязано все на одном - повышение цен и тарифов. и миллиардные вложения в никуда. вот и вся экономика.
и почему-то в том же Сочи проезд дешевле чем в Барнауле
По городу катаются тысячи квадратных метров пустых рекламных площадей, но проще заниматься побирушничеством, да.
а путлер с ЕР и медведом ни при чём...