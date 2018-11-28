Путин подписал закон о налоге для самозанятых россиян

Самозанятые граждане в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 1 января 2019 года будут обложены специальным налогом — закон о введении специального налогового режима подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предполагает введение налога на профессиональный доход.
Ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% — в отношении доходов индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц.
Эти цифры актуальны лишь в тех случаях, когда доход не превышает 2,4 млн рублей в год (порядка 200 тысяч рублей в месяц).
Комментарии
Дави их, Вова!
кого то он мне напоминает усиков не хватает...
.58 тот любил свой народ
28.11.2018 10:59
- гость -
ну этот любит своих друзей и членов кооператива озеро
91% населения России под мудрым руководством вождя вынуждены экономить на еде, очевидно паренек добивается 99,99%. Маладэц!
спасибо, царь батюшка! не забудем твою заботу
у меня ип,торгую вещами на китайке..Рядом половина отделов без ип,просто торгуют..Я плачу налоги,они нет..еще и смеются надо мною..пусть платят все,иначе не справедливо получается..
28.11.2018 11:10
гостья
у меня ип,торгую вещами на китайке..Рядом половина отделов без ип,просто торгуют..Я плачу налоги,они нет..еще и смеются надо мною..пусть платят все,иначе не справедливо получается..
А закон что-то изменит? Вы можете самозанятым стать и налоги меньше платить.
11:10
гостья
у меня ип,торгую вещами на китайке..Рядом половина отделов без ип,просто торгуют
Настало время очешуительных историй.
Голосуйте дальше за пукина, его шоблу и их наследников.
А пенсию начисляют всем.
11:10
гостья
... а второй котел без крышки кипит.
- А почему без крышки?
- А там Великие Русичи варятся, если один задумает вылезти - остальные его за ногу обратно затащат.
11:22
Очнитесь, маня, вы обтрухались. Пенсию мужикам - отменили.
у меня ип,торгую вещами на китайке..Рядом половина отделов без ип,просто торгуют..Я плачу налоги,они нет..еще и смеются надо мною..пусть платят все,иначе не справедливо получается..
Надоели такие нытики, ну так прояви активную гражданскую позицию и сдай их налоговой!
Все правильно пусть платят, фрилансеры же больше всех в интернете защищали пенсионеров, вот теперь пусть помогут материально,
вангую - ща любые поступления по безналу на вашу карту будут считать доходом самозанятого, а не нравится будете стоять в огромных очередях в банке а потом в налоговой и так по кругу , во многих безуспешных попытках доказать что это не так.
28.11.2018 11:10
гостья
полностью поддерживаю
а то про пенсию все истерят, и бесплатную медпомощь требуют и возмущаются что ее нету, а налоги платить не хотят.
Настораживает только это:
месный
вангую - ща любые поступления по безналу на вашу карту будут считать доходом самозанятого, а не нравится будете стоять в огромных очередях в банке а потом в налоговой и так по кругу , во многих безуспешных попытках доказать что это не так.
вот к этому все и сведется ,,,
1. 10 лет (!!!) тестовая система будет отрабатываться сначала в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.
2. у нас половина работающих в серой и черной зоне