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Когда промедление стоит жизни

, ИА "Амител"
Фонд "Облака" реализует проект "Мобильная помощь детям", поддержать который может каждый

Фонд "Облака" работает в Барнауле уже 4 года. Сначала деятельность задумывалась в рамках волонтерского движения, но затем "Облака" расширились до благотворительной организации. За время, пока число подопечных выросло с десятка семей до трех сотен, у команды фонда накопился колоссальный опыт. Пришло понимание, какими путями и с помощью каких технологий можно оказывать помощь эффективнее.

"Большей части людей, которые приходят к фонд за помощью, поддержка нужна здесь и сейчас. Поэтому важным критерием нашей работы является оперативность. Часто нам нужно выполнить такие задачи, которые не назовешь никак, кроме как неотложные. Отвезти ребенка в больницу, привезти малышу лекарства, забрать из дома мать с детьми, подвергающиеся домашнему насилию, отвезти продукты голодающим. Сейчас все это решается с помощью автоволонтеров – людей, которые на безвозмездной основе помогают с доставкой. И мы зависим от них, от их свободного времени. И иногда нам приходится ждать там, где промедление может стоит жизни", — рассказывают в фонде.

Именно поэтому "Облака" создали проект "Мобильная помощь детям" и объявили сбор средств на приобретение автомобиля экстренной помощи. С его помощью будут решаться самые неотложные задачи для помощи подопечным семьям благотворительного фонда.

Проект был размещен 12 ноября на известной в России краудфандинговой площадке Planeta.ru. Здесь каждый человек может собирать средства на творческие, социальные, технологические проекты, малый бизнес, а также гражданские инициативы и благотворительность, получая деньги от таких же простых граждан. Благодаря этой платформе, уже 4 249 проектов по всей России были воплощены в жизнь. 

Сбор средств на платформе происходит следующим образом. Вы заходите по ссылке на проект, регистрируетесь на площадке в течение 30 секунд и делаете пожертвование со своей банковской карты в специальном платежном окошке. Средства получает не автор проекта, а именно площадка Planeta.ru. Когда проект завершается, все собранные деньги за вычетом налога 6% направляются по договору на счет автора проекта. И проект считается завершенным. Но Planeta.ru продолжает осуществлять контроль за реализацией проекта  — как и куда были направлены средства.

"Самое ценное и важное, на наш взгляд, на Planeta.ru - то, что она собрала проекты со всей России и дала шанс людям реализовать себя. Будь то постановка спектакля Евгения Гришковца, набравший на платформе более 10 миллионов рублей, или издание первого музыкального альбома группы "Мальчишки" из далекой деревни в Сибири. Надеемся, что и у нас есть шанс реализовать наш проект", — признаются в фонде.

На площадке проекту "Мобильная помощь детям" пожертвовали 31 380  рублей.  Это лишь 6% от того, что необходимо на реализацию проекта, а до его закрытия осталось 11 дней.

Для того, чтобы Planeta.ru начала помогать продвижению проекта по всей России, необходимо собрать 25% от суммы.

Фонд "Облака" обращается ко всем неравнодушным с просьбой поддержать проект прямо сейчас и рассказать о нем всем своим родным и близким. 

Проект "Мобильная помощь детям" расположен по данной ссылке.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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