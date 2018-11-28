Российское аниме предложил создать депутат Госдумы

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать российский аналог аниме, прежде чем запрещать японские мультфильмы, сообщает агентство городских новостей "Москва".
По мнению депутата, запретить можно все, однако взамен необходимо предоставить интересную альтернативу.
Однако, как отмечается, кроме мультфильма "Маша и Медведь" российские мультипликаторы за последние годы не предлагали что-либо подобное.
"Тут наоборот — нужно дать возможность разрешить творчество. Когда появятся какие-то интересные проекты — начать процесс замещения. Пока этого нет", — отметил Чернышов.
Он также подчеркнул, что не выступает за запрет, однако если он вступит в силу, то необходимо будет создать российский аналог популярных японских мультфильмов.
Ранее в Новосибирске школьника наказали за аниме на заставке телефона. Завуч заставил ученика удалить изображение с телефона, объяснив это тем, что японская анимация разрушает психику и запрещена в данном учебном заведении. Школьника заставили написать объяснительную.
Комментарии
если на бюджетные деньги, то опять получим очередное Г.., по типу Крымского моста
Если бы каждого депутата, предложившего очередную тупую идею,
расстреливали на местелишали депутатского мандата, то в нашей Думе бы никого не осталось.