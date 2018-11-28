Сегодня, 28 ноября, начинается Рождественский пост. Он продлится до 7 января 2019 года.
Напомним, что в период поста верующие едят только пищу растительного происхождения, исключая из рациона мясные, молочные продукты, яйца. В некоторые дни разрешено употреблять рыбу и морепродукты. Подробно почитать о рационе в Рождественский пост вы можете здесь: Рождественский пост-2018: что можно есть и что нельзя делать.
Публикуем пять вкусных и простых блюд, которые можно приготовить в Рождественский пост.
Котлеты из гречки с грибами
Что потребуется?
- Полстакана гречневой крупы
- Морковь — 1 штука
- 100 гр грибочков (можно шампиньоны)
- Растительное масло 30-40 гр
- Соль для вкуса
- Перец молотый
- Две столовые ложки муки
Как готовить?
Гречку варить 30 минут, воду предварительно посолить. Почистить морковь, потереть на мелкой терке. Лук порезать кубиками. Нарезать и почистить грибы. Лук и грибы жарить не более 10 минут. В отдельной таре соединить гречневую крупу, морковку, лук с грибами. Из полученной массы руками сформировать круглые котлетки, масса хорошо лепится. Затем котлеты присыпать мукой. Жарить котлетки на растительном масле 4-5 минут. Прожаривать с обеих сторон.
Капустный суп с томатной пастой
Фото: liveinternet.ru
Что потребуется?
- Картофель — 2-3 штуки
- Репчатый лук — 1-2 головки
- Морковь — 1 штука
- Белокочанная капуста — 400 г
- Две ложки томатной пасты
- Лавровый лист — 3 штуки
Как готовить?
Нарезать картофель кубиками, перед этим тщательно помыв его щеткой и вырезав глазки. Лук мелко нашинковать, морковь нарезать тонкими кружочками. Капусту мелко нашинковать. При полуготовности картофеля бросить в кипяток капусту одновременно с морковью и томатной пастой. Лавровый лист, как всегда, вводится за 3-4 минуты до готовности супа. Разлить по тарелкам и густо посыпать зеленью.
Гарнир из стручковой фасоли
Фото: времмя-есть.рф
Что потребуется?
- Стручковая фасоль замороженная — 200 г
- Шампиньоны замороженные — 200 г
- Перец сладкий замороженный — 100 г
- Растительное масло
- Чеснок — 1-2 зубчика, по желанию
- Лук — пол-луковицы, по желанию
- Соль
Как готовить?
Все овощи выложить в сотейник с растительным маслом, посолить и тушить под крышкой, пока цвет фасоли не изменится. При желании потом можно открыть крышку и слегка поджарить овощи. Некоторым нравится также посыпать блюдо перемолотыми сухариками и слегка поджарить уже с ними. Само собой, это блюдо можно приготовить и из свежих овощей, а не из мороженых. Но фасоль тогда надо предварительно отварить и порезать на небольшие кусочки.
Кутья
Фото: liveinternet.ru
Кутья — традиционная рождественская пища, её подают в Сочельник, накануне великого христианского праздника.
Что потребуется?
- Замоченная и очищенная пшеница — 1 стакан
- Изюм — 50 гр
- Мак, предварительно перемолотый — 50 гр
- Очищенные орехи — 1 стакан
- Мед — 2-3 столовых ложки
- Горячий узвар — 1-2 стакана
- 1 стакан мелко порезанных, сваренных для узвара сухофруктов
Как готовить?
Пшеницу отварить до готовности, лишнюю воду слить и залить кашу горячим, предварительно сваренным узваром так, чтобы он покрыл все зерна. В горячую смесь добавляют все ингредиенты, кроме меда. После остывания практически готовой кутьи до 40-50 градусов в нее добавляют мед и все хорошо вымешивают. Вкусная, сочная кутья будет готова через несколько часов, когда все ингредиенты пропитаются друг другом.
Семга, запеченная в медово-горчичной глазури
Фото: kitchenmag.ru
- Семга — 1 кг
- Мед — 1-2 чайных ложки
- Лимонный сок — 4 чайных ложки
- Горчица — 1 чайная ложка
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
Как готовить?
Семгу очистить от кожуры и при желании снять кожу. Нарезать на порции. В маленькой мисочке смешать мед, горчицу, лимонный сок, соль, перец. Форму для запекания застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом, немного присыпать мукой. Натереть медово-горчичной заправкой. Дать настояться в течение 10-15 минут. Поместить семгу в предварительно разогретую до 250-270 градусов духовку на 20-25 минут.
Комментарии
Поздравляю с началом Рождественского поста! И дело не только в еде Давайте начнем с малого - посетим или хотя бы позвоним родителям, детям, близким нам людям. Вспомним по доброму, кто когда либо оказал нам помощь и содействие. Посетим больного, накормим голодного, поможем нуждающемуся или просто хотя бы выслушаем скорбящего, порадумся с радуеющемся. Мир вам!