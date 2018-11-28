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Пять рецептов в Рождественский пост

, ИА "Амител"
Публикуем рецепты с растительным и без растительного масла, а также рыбный рецепт

Фото: religions.unian.net

Сегодня, 28 ноября, начинается Рождественский пост. Он продлится до 7 января 2019 года.

Напомним, что в период поста верующие едят только пищу растительного происхождения, исключая из рациона мясные, молочные продукты, яйца. В некоторые дни разрешено употреблять рыбу и морепродукты. Подробно почитать о рационе в Рождественский пост вы можете здесь: Рождественский пост-2018: что можно есть и что нельзя делать.

Публикуем пять вкусных и простых блюд, которые можно приготовить в Рождественский пост.

Котлеты из гречки с грибами

Что потребуется?

  • Полстакана гречневой крупы
  • Морковь — 1 штука
  • 100 гр грибочков (можно шампиньоны)
  • Растительное масло 30-40 гр
  • Соль для вкуса
  • Перец молотый
  • Две столовые ложки муки

Как готовить?

Гречку варить 30 минут, воду предварительно посолить. Почистить морковь, потереть на мелкой терке. Лук порезать кубиками. Нарезать и почистить грибы. Лук и грибы жарить не более 10 минут. В отдельной таре соединить гречневую крупу, морковку, лук с грибами. Из полученной массы руками сформировать круглые котлетки, масса хорошо лепится. Затем котлеты присыпать мукой. Жарить котлетки на растительном масле 4-5 минут. Прожаривать с обеих сторон.

Капустный суп с томатной пастой

Фото: liveinternet.ru

Что потребуется?

  • Картофель — 2-3 штуки
  • Репчатый лук — 1-2 головки
  • Морковь — 1 штука
  • Белокочанная капуста — 400 г
  • Две ложки томатной пасты
  • Лавровый лист — 3 штуки

Как готовить?

Нарезать картофель кубиками, перед этим тщательно помыв его щеткой и вырезав глазки. Лук мелко нашинковать, морковь нарезать тонкими кружочками. Капусту мелко нашинковать. При полуготовности картофеля бросить в кипяток капусту одновременно с морковью и томатной пастой. Лавровый лист, как всегда, вводится за 3-4 минуты до готовности супа. Разлить по тарелкам и густо посыпать зеленью.

Гарнир из стручковой фасоли

Фото: времмя-есть.рф

Что потребуется?

  • Стручковая фасоль замороженная — 200 г
  • Шампиньоны замороженные — 200 г
  • Перец сладкий замороженный — 100 г
  • Растительное масло
  • Чеснок — 1-2 зубчика, по желанию
  • Лук — пол-луковицы, по желанию
  • Соль

Как готовить?

Все овощи выложить в сотейник с растительным маслом, посолить и тушить под крышкой, пока цвет фасоли не изменится. При желании потом можно открыть крышку и слегка поджарить овощи. Некоторым нравится также посыпать блюдо перемолотыми сухариками и слегка поджарить уже с ними. Само собой, это блюдо можно приготовить и из свежих овощей, а не из мороженых. Но фасоль тогда надо предварительно отварить и порезать на небольшие кусочки.

Кутья

Фото: liveinternet.ru

Кутья — традиционная рождественская пища, её подают в Сочельник, накануне великого христианского праздника.

Что потребуется?

  • Замоченная и очищенная пшеница — 1 стакан
  • Изюм — 50 гр
  • Мак, предварительно перемолотый — 50 гр
  • Очищенные орехи — 1 стакан
  • Мед — 2-3 столовых ложки
  • Горячий узвар — 1-2 стакана
  • 1 стакан мелко порезанных, сваренных для узвара сухофруктов

Как готовить?

Пшеницу отварить до готовности, лишнюю воду слить и залить кашу горячим, предварительно сваренным узваром так, чтобы он покрыл все зерна. В горячую смесь добавляют все ингредиенты, кроме меда. После остывания практически готовой кутьи до 40-50 градусов в нее добавляют мед и все хорошо вымешивают. Вкусная, сочная кутья будет готова через несколько часов, когда все ингредиенты пропитаются друг другом.

Семга, запеченная в медово-горчичной глазури

Фото: kitchenmag.ru

  • Семга — 1 кг
  • Мед — 1-2 чайных ложки
  • Лимонный сок — 4 чайных ложки
  • Горчица — 1 чайная ложка
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу

Как готовить?

Семгу очистить от кожуры и при желании снять кожу. Нарезать на порции. В маленькой мисочке смешать мед, горчицу, лимонный сок, соль, перец. Форму для запекания застелить бумагой для выпечки и смазать растительным маслом, немного присыпать мукой. Натереть медово-горчичной заправкой. Дать настояться в течение 10-15 минут. Поместить семгу в предварительно разогретую до 250-270 градусов духовку на 20-25 минут. 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

28.11.2018 11:39
- гость -

Поздравляю с началом Рождественского поста! И дело не только в еде Давайте начнем с малого - посетим или хотя бы позвоним родителям, детям, близким нам людям. Вспомним по доброму, кто когда либо оказал нам помощь и содействие. Посетим больного, накормим голодного, поможем нуждающемуся или просто хотя бы выслушаем скорбящего, порадумся с радуеющемся. Мир вам!

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