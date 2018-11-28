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Обвинение в убийстве гражданского супруга предъявили жительнице Славгорода, которая ранее уже была неоднократно судима.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, ночью 24 ноября 51-летняя женщина в своем доме в ходе ссоры, возникшей во время распития алкоголя, причинила ножевое ранение шеи своему сожителю.
"От полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия. Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и была осуждена за преступления против жизни и здоровья человека", — добавляют в СКР.
В данный момент женщина заключена под стражу. Сейчас проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
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Видимо достал.