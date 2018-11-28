Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием трамвая и порядка 10 автомобилей произошло утром 28 ноября на улице Советской Армии в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.
"На улице Советской Армии в сторону Павловского тракта прокатился неуправляемый трамвай. Снес зеркала и помял не меньше 10 машин", — отмечает автор заметки.
О пострадавших не сообщается.
Как сообщили порталу Amic.ru в Госавтоинспекции, на место ДТП выехали сотрудники полиции. Информация уточняется.
Комментарии
А машины, как водится, запрудили рельсы? Или трамвай, виляя, выехал на асфальт и таранил бедные машинки?
ЗЫ Аналог новосибирского 13-го?)))
стопудово все умники на авто решили по трамвайным путям проехать, в преть будут держаться своей полосы
Там нужно поставить камеру . Узкую часть проезжать в один ряд
Власти города может сейчас обратят внимание! что там нужно мост расширить!
И убрать знаки сужение дороги!
Так как 90% водителей даже не знаю что эти знаки означают!!!
28.11.2018 10:20
- гость -
Тогда уж отобрать права у этих 90% и проблема пробок исчезнет!
Тогда уж отобрать права у этих 90% точно и у гостя который так думает про других
Движение по трамвайным путям попутного направления не запрещено. Умники.
28.11.2018 10:24
- гость -
Там знак "кирпич"!
28.11.2018 10:27
- гость -
да это из тех 90%
+ который еще не смотрит знаки
им не докажешь пока прав не лишат или ДТП
Любопытно наблюдать за такими как вы. Понахватаетесь вершков, а дальше первого предложения либо не прочитали, либо не поняли.
Пункт 9.6. ПДД РФ в том числе гласит "При этом не должно создаваться помех трамваю". Ну и слова "Разрешается движение" подразумевает движение, а не стояние на рельсах.
28.11.2018 10:24
- гость -
И при этом не должно создаваться помех трамваю, или " и пусть весь мир подождет"?
Билеты срочно надо сделать по 30 рублей!
Пару лямов надо теперь из ваших пассажирских денюжек изъять, оплатить ремонт побитых машин.
28.11.2018 10:24
- гость -
Вот именно то что - движение, а не стояние и мешание трамваю ехать по своим рельсам
28.11.2018 10:15
- гость -
впреДь и слитно, умник
28.11.2018 10:17
- гость -
и пусть будет пробка до телефонной, а не до коммунаров. Конечно, проще запретить чем что то сделать
КАМЕРУ СРОЧНО И БУДЕТ ПОРЯДОК
скока умных пешеходов xD
камеру на матросова x ленина поставили.. и что проще там стало?? ))))
Скорее бы подняли плату за проезд на ОТ, а то пешехонцы берега путать начали.
скока умных пешеходов xD
Ты представитель тупых водятлов?
28.11.2018 10:49
- гость -
камеру на матросова x ленина поставили.. и что проще там стало?? ))))
Со среднего ряда меньше стали лезть.
Возможно, пока еще штрафы всем не рассылали.
Потом еще прощу станет.
Но отчасти.
Как Матросова была в одну полосу, как собирала пробку, так и будет собирать.
И даже модернизация перекрестка (за сколько там, за 300 млн рублей?), не исправит ситуацию, пока Матросова не расширят. А ее не расширят, ибо тротуаров не останется
10:49
Готовьтесь маньки, скоро будете по 30 рубликов за проезд выкладывать)