Упростить экзамен на водительские права предложили ГИБДД

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) направила в ГИБДД предложение сократить количество упражнений на экзамене для будущих автомобилистов с шести до трех, пишут "Известия".
По словам президента ассоциации Татьяны Шутылевой, несмотря на возможное сокращение упражнений, экзаменуемый не будет знать, какие именно маневры его попросят выполнить, поэтому будет вынужден по-прежнему разучивать их все.
Ассоциация также предложила выделять на поездку по городу в рамках экзамена не менее 20 минут. Сейчас инспекторы в большинстве случаев отводят на это испытание меньше времени.
Шутылева также не согласна с предложением ГИБДД ввести единый экзамен вместо нынешнего деления на "город" и "площадку". Если воплощать в жизнь вариант экзамена, предложенный инспекцией, то число умений и навыков у новичков на дорогах снизится, отметила она.
Госавтоинспекция ранее выступила с инициативой ввести единый экзамен вместо отдельных "площадки" и "города".
В ГИБДД, как пишет издание, согласились рассмотреть предложение и предоставить в правительство итоговое решение.
Комментарии
И правильно, аварийность увеличится на 1000000000%
А я бы еще предложил, добавить экзамен в ночное время и в зимний период!!!!!
28.11.2018 12:35 ...ночью, зимой, в буран, в минус 35, на трассе, вдали от населенных пунктов, с тремя литрами бензина, без денег и телефона... и на летней резине!!!!!
28.11.2018 12:48 ....и с закрытыми глазами!!!!
...и в пьяном состоянии
28.11.2018 12:54 ...и в компании с девушками с заниженной социальной ответственностью!!!
человеку или дано водить правильно и аккуратно или нет
это в крови, в воспитании, в ответственности
либо в 60 лет с стажем такое иногда отчебучат
Если упростить получение прав, аварий будет еще больше. Куда еще больше??? Гибдд хотябы статисттику смотрит, анализ делает??? Уверен что нет.
13.06
Кровь приплели, воспитание, вы вообще адекватны??
Инспектор ГИБДД останавливает машину:
– Ваши права!
– Вот, пожалуйста.
– Так это ведь права на управление самолетом!
– Что вы хотите? Какие были, такие и купил!
вы вообще адекватны??
только не адекваты спрашивают совершенно стороннего человека о его адЭкватности
При замене автоматом дали категории В1 и и М
т.е садись и едь, куплю мотик с квадриком а водить не умею вот что начнется
гонщиками не становятся ими рождаются
из экзаменов нада убрать то что к ПДД не относится.