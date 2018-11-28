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Почти половина россиян не надеется на лучшую жизнь

, ИА "Амител"
Более трети граждан придерживаются противоположной точки зрения

Фото: cdn.i0.cz

Почти половина жителей России — 41% — не надеются на то, что жизнь в России в ближайшие годы изменится в лучшую сторону, пишет "URA.RU" со ссылкой на результаты исследования холдинга "Ромир".

35% опрошенных считает, что в ближайшие пять лет жизнь в стране изменится в лучшую сторону. С абсолютной уверенностью об этом говорили 7% респондентов.

Почти четверть респондентов (24%) заявила, что не верит в позитивные изменения, а большинство людей (41%) просто на это не надеются.

Более позитивных прогнозов, как правило, придерживаются люди от 18 до 24 лет, а с повышением возраста доля оптимистичных ожиданий уменьшается.

Опрос проводился в октябре 2018 года. Респондентами стали полторы тысячи человек старше 18 лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.11.2018 11:45
- гость -

Зато Крым наш)))) Наслаждайтесь))

1  0
28.11.2018 12:00
- гость -

Крымнаш уже не актуально, народ начинает понимать из-за кого они страдают

1  0
28.11.2018 12:02
- гость -

Ума нет, остается только страдать.

0  1
28.11.2018 12:05
- гость -


28.11.2018 11:45
- гость -

да, именно так. Когда тебя передадут Китаю и заставят учить китайский язык, то тогда только ты начнешь понимать, почему Крым наш.

1  0
28.11.2018 12:32
- гость -

Ага, а на Украине ещё хуже!

0  0
28.11.2018 12:39
- гость -

С абсолютной уверенностью об этом говорили 7% респондентов.

Можно перечислить респондентов по фамильно: Сечин, Ротенберги, Потанин, Усманов,Фридман, Вексельберг, Тимченко, Михельсон, Лисин и др., губернаторы, депутаты гос.думы.

0  0
28.11.2018 12:42
гость

Воот , укропитеки проснулись . Сейчас авномёт в комментах заработает .

0  0
28.11.2018 12:55
- гость -

просто эта треть надеется уехать из этой страны

0  0
28.11.2018 13:06
- гость -

Странное население опрашивают - как при Путине может быть плохо?!

0  0
28.11.2018 13:32
Гонец из Пензы

"укропитеки проснулись"
======
ога. вот эти:
"Почти половина жителей России — 41% — не надеются на то, что жизнь в России в ближайшие годы изменится в лучшую сторону..."

0  0
28.11.2018 13:54
- гость -

28.11.2018 12:42
гость
половина населения)) Иди смотри первый канал.время кажет

0  0
28.11.2018 14:10
- гость -

Ага рассказывайте 41% я думаю уже так процентов под 60-70 а после январских изменений в будущем, светлом и подающим надежды 2019г еще добавится! скоро это гнойный прыщ лопнет..

0  0
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