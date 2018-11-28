Почти половина россиян не надеется на лучшую жизнь

Почти половина жителей России — 41% — не надеются на то, что жизнь в России в ближайшие годы изменится в лучшую сторону, пишет "URA.RU" со ссылкой на результаты исследования холдинга "Ромир".
35% опрошенных считает, что в ближайшие пять лет жизнь в стране изменится в лучшую сторону. С абсолютной уверенностью об этом говорили 7% респондентов.
Почти четверть респондентов (24%) заявила, что не верит в позитивные изменения, а большинство людей (41%) просто на это не надеются.
Более позитивных прогнозов, как правило, придерживаются люди от 18 до 24 лет, а с повышением возраста доля оптимистичных ожиданий уменьшается.
Опрос проводился в октябре 2018 года. Респондентами стали полторы тысячи человек старше 18 лет.
Комментарии
Зато Крым наш)))) Наслаждайтесь))
Крымнаш уже не актуально, народ начинает понимать из-за кого они страдают
Ума нет, остается только страдать.
28.11.2018 11:45
- гость -
да, именно так. Когда тебя передадут Китаю и заставят учить китайский язык, то тогда только ты начнешь понимать, почему Крым наш.
Ага, а на Украине ещё хуже!
С абсолютной уверенностью об этом говорили 7% респондентов.
Можно перечислить респондентов по фамильно: Сечин, Ротенберги, Потанин, Усманов,Фридман, Вексельберг, Тимченко, Михельсон, Лисин и др., губернаторы, депутаты гос.думы.
Воот , укропитеки проснулись . Сейчас авномёт в комментах заработает .
просто эта треть надеется уехать из этой страны
Странное население опрашивают - как при Путине может быть плохо?!
"укропитеки проснулись"
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ога. вот эти:
"Почти половина жителей России — 41% — не надеются на то, что жизнь в России в ближайшие годы изменится в лучшую сторону..."
28.11.2018 12:42
гость
половина населения)) Иди смотри первый канал.время кажет
Ага рассказывайте 41% я думаю уже так процентов под 60-70 а после январских изменений в будущем, светлом и подающим надежды 2019г еще добавится! скоро это гнойный прыщ лопнет..