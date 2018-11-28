Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая с несколькими автомобилями, произошедшее утром 28 ноября в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
"В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД", — сообщила представитель Госавтоинспекции.
Что касается количества транспортных средств, ставших участниками ДТП, то оно уточняется. По предварительной информации, число участников аварии составляет от пяти до восьми.
Напомним, что столкновение трамвая с несколькими автомобилями произошло на улице Советской Армии утром 28 ноября. Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
Представляю что будет когда на линию выйдет беспилотный транспорт. Камеру поставит не можете.
офигенные подробности
ничего не даст камера, только трехметровый ж\б забор отделяющий тр.пути от потока
17 машин
- 17 блоховозок
Ну вот, пожалуйста! А знали бы и соблюдали бы правила, не имели бы таких проблем 17 автомобилей))
Лично меня камера дисциплинирует.
Авто зачем лезут на пути? И не надо говорить что дороги не чищеные и им некуда встать, летом постоянно по трамвайным путям ездят и трамваю не дают проехать, пдд бы соблюдали не было бы таких последствий при всех ЧП
Лично меня камера дисциплинирует.
провести соц опрос, НО стену построить
а меня нет
а почему трамвай оказался не управляемым
28.11.2018 11:09
- гость -
Посмотрите фото! Там есть автомобиль "Перевозка больных", грузовая ГАЗель и т.д. Трамвай снес боковую сторону и зеркала тем кто не на рельсах стоял, а в соседней полосе..
Трамвай снес боковую сторону и зеркала тем кто не на рельсах стоял, а в соседней полосе..
т.е. у нас завелся бешенный трамвай бегающий по полосам..вай-вай
28.11.2018 11:44
Гость
нефиг стоять в зоне габарита трамвая
Авто зачем лезут на пути? И не надо говорить что дороги не чищеные и им некуда встать, летом постоянно по трамвайным путям ездят и трамваю не дают проехать, пдд бы соблюдали не было бы таких последствий при всех ЧП
Потому что в это месте авто имеют право передвигаться по путям, а вот что трамваи выходят на маршрут без должного контроля эта большая проблема
28.11.2018 11:44
Гость
Если бы авто стояли в своей полосе, трамвай бы их не задел. Или он подпрыгнул, протаранил, и снова на рельсы встал?
28.11.2018 11:52
- гость -
Передвигаться может и да, а стоять - увы, нет.
Ну вот, пожалуйста! А знали бы и соблюдали бы правила, не имели бы таких проблем 17 автомобилей))
Ну так то виновник здесь трамвай! а владельцы авто получат страховку, только вот ее может не хватить на всех и тогда депо придется из собственного кармана оставшееся возмещать. Ну и плюсом думаю, что если будет доказано, что не осуществлялся должный контроль за подвижным составом, то еще страховой по регрессу возмещать будут
28.11.2018 11:56
- гость -
А вот тут можно сказать то же самое, что и про пешеходов, бегущих без оглядки по нерегулируемым переходам - прав-то ты прав, но кому от этого легче? (Это если действительно вина трамвая)
как никто не пострадал?сколько ж людей опоздали на работу?а нервный стресс у владельцев?
"Потому что в это месте авто имеют право передвигаться по путям, а вот что трамваи выходят на маршрут без должного контроля эта большая проблема"
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да вы шо? а там перед мостиком знак про движение только по одной полосе для кого висит?
то-то я и смотрю по нашим водятлам, что некоторые из них ПДД никогда не читали.
например перед этим же мостом знак "сужение дороги справа", но все кто справа при этом едут себе спокойненько в левую полосу, даже не включая поворотник и вытесняя автомобили слева от себя на трамвайные рельсы, хотя должны им уступать, и они все уверены, что правы, потому что они справа. бараны.
Движение авто в один ряд в этом месте, согласно знаку и ПДД. По факту авто стояли в два ряда. Те, кто стоял в левом ряду - нарушили ПДД. Сами виноваты, что им зеркала посбивал трамвай и помял кузов.