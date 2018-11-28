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Подробности массового ДТП с участием трамвая в Барнауле сообщили в ГИБДД

, ИА "Амител"
По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение трамвая с несколькими автомобилями, произошедшее утром 28 ноября в Барнауле, обошлось без пострадавших, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

"В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД", — сообщила представитель Госавтоинспекции.

Что касается количества транспортных средств, ставших участниками ДТП, то оно уточняется. По предварительной информации, число участников аварии составляет от пяти до восьми.

Напомним, что столкновение трамвая с несколькими автомобилями произошло на улице Советской Армии утром 28 ноября. Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.11.2018 10:46
- гость -

Представляю что будет когда на линию выйдет беспилотный транспорт. Камеру поставит не можете.

0  0
28.11.2018 10:54
гость

офигенные подробности

0  0
28.11.2018 11:00
- гость -

ничего не даст камера, только трехметровый ж\б забор отделяющий тр.пути от потока

0  0
28.11.2018 11:06
Гость

17 машин

0  0
28.11.2018 11:09
- гость -

- 17 блоховозок

0  0
28.11.2018 11:21
lol

Ну вот, пожалуйста! А знали бы и соблюдали бы правила, не имели бы таких проблем 17 автомобилей))

0  0
28.11.2018 11:24
- гость -

Лично меня камера дисциплинирует.

0  0
28.11.2018 11:27
Гость

Авто зачем лезут на пути? И не надо говорить что дороги не чищеные и им некуда встать, летом постоянно по трамвайным путям ездят и трамваю не дают проехать, пдд бы соблюдали не было бы таких последствий при всех ЧП

0  0
28.11.2018 11:27
- гость -

Лично меня камера дисциплинирует.
провести соц опрос, НО стену построить
а меня нет

0  0
28.11.2018 11:38
- гость -

а почему трамвай оказался не управляемым

0  0
28.11.2018 11:44
Гость

28.11.2018 11:09
- гость -

Посмотрите фото! Там есть автомобиль "Перевозка больных", грузовая ГАЗель и т.д. Трамвай снес боковую сторону и зеркала тем кто не на рельсах стоял, а в соседней полосе..

0  0
28.11.2018 11:46
- гость -

Трамвай снес боковую сторону и зеркала тем кто не на рельсах стоял, а в соседней полосе..

т.е. у нас завелся бешенный трамвай бегающий по полосам..вай-вай

0  0
28.11.2018 11:49
- гость -


28.11.2018 11:44
Гость


нефиг стоять в зоне габарита трамвая

0  0
28.11.2018 11:52
- гость -

Авто зачем лезут на пути? И не надо говорить что дороги не чищеные и им некуда встать, летом постоянно по трамвайным путям ездят и трамваю не дают проехать, пдд бы соблюдали не было бы таких последствий при всех ЧП
Потому что в это месте авто имеют право передвигаться по путям, а вот что трамваи выходят на маршрут без должного контроля эта большая проблема

0  0
28.11.2018 11:52
- гость -

28.11.2018 11:44
Гость
Если бы авто стояли в своей полосе, трамвай бы их не задел. Или он подпрыгнул, протаранил, и снова на рельсы встал?

0  0
28.11.2018 11:53
- гость -

28.11.2018 11:52
- гость -
Передвигаться может и да, а стоять - увы, нет.

0  0
28.11.2018 11:56
- гость -

Ну вот, пожалуйста! А знали бы и соблюдали бы правила, не имели бы таких проблем 17 автомобилей))
Ну так то виновник здесь трамвай! а владельцы авто получат страховку, только вот ее может не хватить на всех и тогда депо придется из собственного кармана оставшееся возмещать. Ну и плюсом думаю, что если будет доказано, что не осуществлялся должный контроль за подвижным составом, то еще страховой по регрессу возмещать будут

0  0
28.11.2018 12:04
- гость -

28.11.2018 11:56
- гость -
А вот тут можно сказать то же самое, что и про пешеходов, бегущих без оглядки по нерегулируемым переходам - прав-то ты прав, но кому от этого легче? (Это если действительно вина трамвая)

0  0
28.11.2018 12:10
Бабуля

как никто не пострадал?сколько ж людей опоздали на работу?а нервный стресс у владельцев?

0  0
28.11.2018 12:52
Гонец из Пензы

"Потому что в это месте авто имеют право передвигаться по путям, а вот что трамваи выходят на маршрут без должного контроля эта большая проблема"
======
да вы шо? а там перед мостиком знак про движение только по одной полосе для кого висит?
то-то я и смотрю по нашим водятлам, что некоторые из них ПДД никогда не читали.
например перед этим же мостом знак "сужение дороги справа", но все кто справа при этом едут себе спокойненько в левую полосу, даже не включая поворотник и вытесняя автомобили слева от себя на трамвайные рельсы, хотя должны им уступать, и они все уверены, что правы, потому что они справа. бараны.

0  0
28.11.2018 14:13
гость

Движение авто в один ряд в этом месте, согласно знаку и ПДД. По факту авто стояли в два ряда. Те, кто стоял в левом ряду - нарушили ПДД. Сами виноваты, что им зеркала посбивал трамвай и помял кузов.

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