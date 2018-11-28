На заседании парламента Екатеринбурга городской депутат Александр Колесников заявил, что журналисты должны работать для депутатов, сообщает телеканал "360".
С критикой журналистов Колесников выступил на обсуждении вопроса о дополнительной ставке фотографа в пресс-службе. Депутаты говорили о возможной покупке эфирного времени и печатных площадей в местных СМИ, что и вызвало у народного избранника "истерику".
"Вы кому должны платить? Ничего не перепутали? Это нам должны платить за инфоповоды. Нам должны платить! У нас журналисты бестолочи!" — перешел на крик депутат.
"У нас Дума сильная. Половина депутатов не первый срок уже. Мы фактически охватываем все вопросы, по всем вопросам мы компетентны. И тут мы должны кому-то платить, искать инфоповоды? Это что за цирк? Не мы для журналистов, а они для нас! Нет такой "четвертой власти", это сказки", — сказал Колесников.
Депутат также призвал активнее работать в вопросе аккредитаций для репортеров. Он подчеркнул, что журналисты сами должны выстраиваться в очередь к парламентариям, а после их следует проверять и выбирать самых адекватных и преданных.
"Как с женщиной. Чем жестче у нас позиция, тем милее мы будем", — подчеркнул избранник Колесников.
Комментарии
Готова работать на депутата)))от него корочки помощника со всеми допами,плюс з/п в чистую ,хотя бы 1 тыс ыевро
Депутат неадекват. Он наверняка садист, раз такое заявил: "Как с женщиной. Чем жестче у нас позиция, тем милее мы будем". Он что имел ввиду? А еще кто-то надеется на улучшение жизни в Раше?
совсем бак течет у депутатов и чиновников последнее время
"Половина депутатов не первый срок уже" вот тут та конечно мы и не сомневаемся!
Ребята правы, их никто не избирает, они никому не подотчетны и на Конституцию им плевать - а пример им есть с кого брать!
28.11.2018 12:21
- гость -
совсем бак течет у депутатов и чиновников последнее время
0 0
да...тенденция
дык надо поставить его торговать аккредитациями для журналистов в думу.
и пусть живёт только на вырученные деньги идиот
я так понимаю это так СМИ опять выставляет это, вот как раз о чем он и говорит! что не нужно тратить деньги и искать информационные поводы, а просто нужно работать нормально... если кто посмотрел видео я думаю тот понял о чем он говорит
28.11.2018 13:44
- гость -
Не всем кто смотрел понятно! А говорил хлопчик о том, что журналисты должны обслуживать власть, а не подавать материал в соответствии со своим профессиональным долгом. Призывает к тому, чтобы журналисты стали пропоган..онами. Призывал к попранию Конституции!