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Депутат заявил, что журналисты должны работать на него и платить ему за это

, ИА "Амител"
Призвал проверять и выбирать самых адекватных и преданных журналистов

Фото: кадр из видео

На заседании парламента Екатеринбурга городской депутат Александр Колесников заявил, что журналисты должны работать для депутатов, сообщает телеканал "360".

С критикой журналистов Колесников выступил на обсуждении вопроса о дополнительной ставке фотографа в пресс-службе. Депутаты говорили о возможной покупке эфирного времени и печатных площадей в местных СМИ, что и вызвало у народного избранника "истерику".

"Вы кому должны платить? Ничего не перепутали? Это нам должны платить за инфоповоды. Нам должны платить! У нас журналисты бестолочи!" — перешел на крик депутат.  

"У нас Дума сильная. Половина депутатов не первый срок уже. Мы фактически охватываем все вопросы, по всем вопросам мы компетентны. И тут мы должны кому-то платить, искать инфоповоды? Это что за цирк? Не мы для журналистов, а они для нас! Нет такой "четвертой власти", это сказки", — сказал Колесников.

Депутат также призвал активнее работать в вопросе аккредитаций для репортеров. Он подчеркнул, что журналисты сами должны выстраиваться в очередь к парламентариям, а после их следует проверять и выбирать самых адекватных и преданных.

"Как с женщиной. Чем жестче у нас позиция, тем милее мы будем", — подчеркнул избранник Колесников.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

28.11.2018 12:06
Бабуля

Готова работать на депутата)))от него корочки помощника со всеми допами,плюс з/п в чистую ,хотя бы 1 тыс ыевро

0  0
28.11.2018 12:12
- гость -

Депутат неадекват. Он наверняка садист, раз такое заявил: "Как с женщиной. Чем жестче у нас позиция, тем милее мы будем". Он что имел ввиду? А еще кто-то надеется на улучшение жизни в Раше?

0  0
28.11.2018 12:21
- гость -

совсем бак течет у депутатов и чиновников последнее время

0  0
28.11.2018 13:02
- гость -

"Половина депутатов не первый срок уже" вот тут та конечно мы и не сомневаемся!

0  0
28.11.2018 13:04
- гость -

Ребята правы, их никто не избирает, они никому не подотчетны и на Конституцию им плевать - а пример им есть с кого брать!

0  0
28.11.2018 13:21
Кристи


28.11.2018 12:21
- гость -

совсем бак течет у депутатов и чиновников последнее время
0 0


да...тенденция

0  0
28.11.2018 13:23
Гонец из Пензы

дык надо поставить его торговать аккредитациями для журналистов в думу.
и пусть живёт только на вырученные деньги идиот

0  0
28.11.2018 13:44
- гость -

я так понимаю это так СМИ опять выставляет это, вот как раз о чем он и говорит! что не нужно тратить деньги и искать информационные поводы, а просто нужно работать нормально... если кто посмотрел видео я думаю тот понял о чем он говорит

0  0
28.11.2018 13:53
- гость -


28.11.2018 13:44
- гость -

Не всем кто смотрел понятно! А говорил хлопчик о том, что журналисты должны обслуживать власть, а не подавать материал в соответствии со своим профессиональным долгом. Призывает к тому, чтобы журналисты стали пропоган..онами. Призывал к попранию Конституции!

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