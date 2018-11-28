Фото: barnaul.org
Около 3500 кубометров снега вывезли с дорог Барнаула в ночь с 27 на 28 ноября силами муниципального бюджетного учреждения "Автодорстрой", сообщили в пресс-центре городской администрации.
"На предварительную обработку проезжей части реагентами израсходовано 283 тонны песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 102 единицы снегоуборочной техники", — добавляют городские власти.
Днем 28 ноября на уборке дорог от снега задействовано 66 единиц техники, в том числе три пескоразбрасывателя, 12 коммунальных машин, два трактора со щетками и 13 тракторов с ковшами (КУН), один автогрейдер, два бульдозера.
Кроме того, пять фронтальных погрузчиков, три снегопогрузчика и 20 самосвалов сегодня работают на погрузке и вывозе снега из города на снегоотвалы.
Вручную подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши очищают от снега 88 дворников и 39 грузчиков.
Автомобилистов призывают быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
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