Жители трех городов Алтайского края могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Акция проходит в городах Барнаул, Бийск и Рубцовск в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Кроме экспресс-анализа врачи проводят и консультации, на которых отвечают на вопросы людей по "чуме XX века".

Точность 99%

В Барнауле 28 ноября бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию можно было пройти на четвертом этаже в ТЦ "Пионер". Здесь врачи Центра СПИД едва успели установить небольшой стол, отгородив его ширмой, как вокруг уже собралось довольно много желающих сдать анализ.

"Я пришел сюда с подругой. Прочитали про акцию в соцсетях, решили прийти, сдать, провериться. Не то чтобы было какое-то подозрение или сомнение в своем здоровье, просто мне кажется это правильным — следить за своим состоянием, проверяться. А тем более есть такая возможность, поэтому и пришли", — рассказал Вадим.

Врачи берут у участника акции кровь из пальца. И уже через 15 минут он знает свой ВИЧ-статус. По словам врача-эпидемиолога отдела профилактики краевого центра по борьбе со СПИДом Светланы Фединой, несмотря на то, что это экспресс-анализ, который делается по упрощенной схеме, достоверность его результата достигает 99%. Но поскольку 1% погрешности все-таки имеет место быть, то после экспресс-анализа, если у человека выявлен положительный ВИЧ-статус, он отправляется в СПИД-центр на более полное обследование.

Болезнь не маргиналов

Врачи призывают не считать, что заразиться ВИЧ рискуют только маргиналы и употребляющие наркотики. Практика последних лет показала, что сегодня это не так: все чаще заболевают вполне благополучные граждане, так как вирус "уходит в массы" путем заражения через незащищенный половой контакт.

"Сейчас в целом по стране и у нас, в Алтайском крае, наблюдается тенденция передачи ВИЧ — через незащищенные половые контакты. Как правило, люди приходят на тестирование, когда у них была ситуация риска. И это правильно", — рассказывает Федина.

Если за 9 месяцев 2017 года среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных через половой путь заразились 55% пациентов, то за 9 месяцев 2018 года — уже 65%. При этом и возраст ВИЧ-инфицированных становится старше.

"Когда-то считалось, что ВИЧ — инфекция молодых. Сегодня это не актуально. Все больше инфицируется людей довольно зрелого возраста — от 30-ти лет и старше. В этом году среди выявленных ВИЧ-инфицированных более 70% именно этого возраста. Поэтому обследование на ВИЧ и сдача теста сегодня очень актуальны и значимы", — подчеркивает врач.

Симптомов у ВИЧ нет никаких. От момента попадания вируса в организм человека до наступления стадии СПИД может пройти от 2-х до 20-ти лет, и все это время человек может чувствовать себя практически здоровым. Единственная возможность узнать о присутствии ВИЧ в организме — сдать специальный анализ крови, который обнаруживает антитела к вирусу.

В ТЦ "Пионер" люди по-разному ждут оглашения результата. Кто-то улыбается, кто-то серьезен, а рыжая девушка выслушивает ответ врача почти зажмурившись и выдыхает: "результат отрицательный".

"На самом деле волноваться вроде не о чем, я ни в чем таком не замешана: ни наркотики не принимаю и уже почти замужем, с молодым человеком вместе несколько лет. Но все равно почему-то было страшновато: а вдруг что-то выявится" — посмеиваясь над собой, рассказала горожанка.

И все-таки, несмотря на то, что тестирование анонимное, люди неохотно идут на подобные мероприятия. "В обществе бытует такое мнение, что ВИЧ — это проблема социально неблагополучных людей. Люди боятся общественного мнения — а что о них подумают окружающие, и боятся, что даже сам факт тестирования на ВИЧ может их скомпрометировать", — говорит Федина.

Всего с начала 2018 года в Алтайском крае бесплатное анонимное тестирование прошли 2 600 человек. Положительный ВИЧ-результат выявлен у 112-ти из них. Помимо Барнаула акции проходили в Рубцовске и Бийске.

Знать о проблеме и не рисковать

"Кто больше рискует заразиться ВИЧ — донор крови или тот, кому эту кровь переливают? — Светлана Анатольевна проводит ликбез для стоящих в очереди. — Все правильно: тот, кому кровь переливают. Все инструменты, с которыми работают врачи — стерильные и одноразовые, поэтому донор ни в коем случае заразиться ВИЧ не может".

Она отмечает, что многие знают, что ВИЧ передается через кровь, и боятся подхватить вирус у стоматолога, в маникюрном салоне или парикмахерских. Вероятность такая теоретически действительно есть, но практика показывает, что люди подхватывают вирус тремя основными способами:

— Через кровь при использовании нестерильного инструмента при внутривенном введении психоактивных веществ, то есть наркотиков;

— Через незащищенный половой контакт;

— От матери к ребенку: если мама ВИЧ-инфицирована, не наблюдается или не знает о своем ВИЧ-статусе.

"Цель акции не просто узнать о своем статусе. Это повод для того, чтобы человек обратил внимание на эту проблему, узнал о ней. А если он узнает, то это будет повод для того, чтобы человек задумался о себе, своем здоровье и проявлял осторожность в каких-то рискованных ситуациях", — рассказывает Федина.

"У меня двое знакомых ВИЧ-инфицированных. Мы общаемся, правда, в основном только по телефону. Я абсолютно нормально к ним отношусь. Просто ритм жизни такой, что родных-то времени увидеть не хватает, не то что знакомых. И я сам по работе раз в год сдаю кровь. А в этом году так получилось, что не сдал. Сегодня иду, смотрю — очередь. Подошел, узнал, что к чему. Отстоял и вот, сдал. Результат отрицательный", — рассказал корреспонденту серьезный мужчина лет 45-ти.

Всего 27 ноября в ТЦ "Пионер" обследование на ВИЧ прошли 130 человек. У троих из них анализ на ВИЧ оказался положительный.

На данный момент в Алтайском крае зарегистрировано более 29 тысяч случаев ВИЧ-инфекции. Проживают в регионе 20,5 тысячи человек. За 9 месяцев 2018 года в крае зарегистрировано 1900 случаев ВИЧ-инфекции. Это на 35 случаев больше, чем за аналогичный период 2017 года. По показателю заболеваемости Алтайский край занимает 5 место в Сибирском Федеральном округе. Самые высокие показатели заболеваемости в СФО зарегистрированы в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Среди ВИЧ-инфицированных число женщин составляет около 37%. По данным на 1 октября 2018 года, ВИЧ-инфицированными женщинами рождено 4254 ребенка. 297 малышам установлен диагноз "ВИЧ-инфекция". Среди больных ВИЧ-инфекцией наибольший удельный вес приходится на лиц в возрасте 30 лет и старше.

Важные вопросы:

Что такое ВИЧ?

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека. Живет и размножается только в организме человека, вызывая заболевание "ВИЧ-инфекция". Передается только от человека к человеку. Со временем дефицит иммунитета может привести к развитию СПИДа.

Что такое СПИД?

СПИД — это синдром приобретенного иммунодефицита. СПИД — конечная стадия ВИЧ-инфекции, характеризующаяся развитием тяжелых заболеваний на фоне значительного дефицита иммунитета в результате инфицирования ВИЧ.

Как можно обнаружить ВИЧ?

Обнаружить ВИЧ в организме можно только с помощью специального анализа крови, который обнаруживает антитела к вирусу и антигену ВИЧ примерно через 3 недели после попадания вируса в организм человека. Для проведения такого анализа забирается небольшое количество крови из вены. Результат готов обычно в течение 2-3 дней. Либо можно принять участие в акции и пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Если при сдаче теста результат отрицательный, значит, я не заражен ВИЧ?

Нет, отрицательный результат не исключает заражения, а лишь говорит о том, что в момент обследования в крови не было антител к ВИЧ. Поэтому при отрицательном результате анализа его желательно повторить еще раз через три месяца. Это нужно для того, чтобы антитела смогли накопиться в достаточном для их обнаружения количестве. Если за три месяца других опасных ситуаций не было и тестирование не обнаружило антител к ВИЧ, значит, человек не инфицирован.

А если у меня выявили ВИЧ, я умру?

Рано или поздно мы все умрем. Но сегодня существуют эффективные лекарственные средства, которые способны на долгое время продлить жизнь человека с ВИЧ и предотвратить развитие СПИДа. Поэтому, чем раньше был сдан тест, тем больше возможностей вовремя начать противовирусную терапию.

Как защититься от ВИЧ?

— Не употреблять наркотики;

— Хранить верность партнеру или соблюдать сексуальное воздержание;

— Снижает риск заболевания использование презерватива при каждом сексуальном контакте.

Где можно сдать тест на ВИЧ?

В рамках акции бесплатное и анонимное тестирование можно пройти в Барнауле:

30 ноября в Алтайском филиале РАНХИГС

1 декабря в Краевом дворце Молодежи

3 декабря в Барнаульском лицее железнодорожного транспорта

В Бийске 28 ноября в филиале центра СПИД

В Рубцовске 5 декабря в Диагностическом центре.

Кроме того, тест на ВИЧ можно сдать в любом лечебном учреждении по месту жительства или в специализированных Центрах СПИД:

КГБУЗ "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом" (Барнаул, ул. 5-я Западная, 62, тел: (3852) 33-45-41)

Филиал "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" в г. Заринске (Заринск, ул. 25 Партсъезда, 40, тел: (385-95) 4-07-11)

Филиал "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом" в г. Славгороде (Славгород, ул. Ленина, 288, тел (385-68) 5-39-95)

КГБУЗ "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" г. Рубцовск (Рубцовск, ул. Алтайская, 94 тел: (385-57) 5-86-92)

КГБУЗ "Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" г. Бийск (Бийск, ул. Горно-Алтайская, 66, тел (385-54) 44-78-73).