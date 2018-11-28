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Названы новые тарифы на проезд в общественном транспорте Барнаула

, ИА "Амител"
Координационный совет по ценообразованию одобрил повышение стоимости проезда в краевой столице с 1 января

Фото: magcity74.ru

Члены координационного совета по ценообразованию в Барнауле поддержали чаяние пассажироперевозчиков о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте с 1 января 2019 года.

Голосование по данному вопросу состоялось в городской администрации 28 ноября. Как передает с места событий корреспондент портала Amic.ru, против повышения не проголосовал никто, 10 человек поддержали эту идею, двое — воздержались.

Напомним, ранее перевозчики неоднократно заявляли о необходимости увеличить тарифы из-за роста цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, электро- и теплоэнергию.

В итоге в ходе сегодняшнего заседания координационного совета по ценообразованию были названы новые ценовые реалии, с которыми уже в ближайшее время столкнутся горожане в общественном транспорте.

Стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости предлагается поднять при наличном расчете до 23 рублей за поездку, а в маршрутках — до 25 рублей.

Читайте также: Взвешенное решение: власти думают, как поднять тариф на проезд в Барнауле

Не обойдется и без новаций. Так, предлагается ввести единый проездной на автобусы большой вместимости и электротранспорт. В данном случае речь идет о двух вариантах:

  • 20 поездок за 400 рублей;
  • 42 поездки за 840 рублей.

Кроме того, в городе появится безлимитный проездной только на электротранспорт, который будет стоить 1100 рублей в месяц.

Отметим и то, что проезд по тарифу "электронный кошелек" будет равен 21 рублю за одну поездку.

В последний раз тарифы на проезд в столице Алтайского края поднимали в конце 2016 года. Тогда стоимость проезда была увеличена до 20 рублей, а для пользователей услуг "Горэлектротранса" — до 19 рублей. При условии оплаты проезда транспортной картой цена для ее пользователя уменьшалась на рубль.

Кроме того, некоторые городские маршруты начали переходить на нерегулируемые тарифы, введение которых предусмотрено федеральным законодательством.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.11.2018 11:17
- гость -

фамилии в студию этих представителей совета, так сказать что бы знать эти антинародные персоны...

0  0
28.11.2018 11:20
- гость -

сидоры гнойные в координационном совете

0  0
28.11.2018 11:22
- гость -

Что-то круто, сразу на 25% цены взвинчивать. Товарищи буржуи совсем со своими доходами от реальности оторвались?

0  0
28.11.2018 11:24
Евгений

Очередной этап побирушничества прошёл успешно. Ведь это проще, чем искать дополнительные пути дохода.

0  0
28.11.2018 11:25
- гость -

а с какого числа нас ждет это
если с 1 декабря, то с 1 января прийдется повышать цену проезда в очередной раз ввиду повышения ндс на 11,11% ))

0  0
28.11.2018 11:26
- гость -

а ващще не удивительно оно все это

0  0
28.11.2018 11:26
- гость -

ну что? предлагаю с февраля начать спрашивать водил и кондукторов насколько выросла зп у них. 146% зп останется на прежнем уровне, а вот план по выручке вырастет.

0  0
28.11.2018 11:27
- гость -

в 2016 году ценник подняли еще по божески, всего на 17,6%, не чета теперешнему повышению на 25% ))

0  0
28.11.2018 11:28
Гость

Вот и пожалуйста, мнение жителей города пустили "по бороде". А члены координационного совета тоже пользуются услугами общественного транспорта? И зарплаты у них, наверное, 11000 - 15 000 рублей...

0  0
28.11.2018 11:30
- гость -

Ахаха, Алтай - конченный нищий регион с богатыми ценами))) Например в Новосибе проезд 18-19 фублей, после НГ на 2 рубля дороже будет.

0  0
28.11.2018 11:32
всем ранее отписавшимся

вы серьезно??? удорожание проезда на 2-3 рубля (было 19-20, станет 21-23) пробьет огромную брешь в вашем бюджете??? 20 раб дней*2 поездки*3 рубля=120 руб.
что такое 120 рублей?? это одна пачка пристойных сигарет или три булки хлеба или полторашка пива...
мне кажется что вы не за свой карман волнуетесеь, а переживаете что б перевозчики не озолотились...- а это называется ЗАВИСТЬ и ГЛУПОСТЬ (глупо считать что на ваши кровные 3 рубля они будут жировать с такими ценами на топливо и повышающимся НДС)

0  0
28.11.2018 11:32
- гость -

10 человек поддержали эту идею, двое — воздержались.

хотелось бы знать их фио

0  0
28.11.2018 11:35
- гость -

11:32
Каспер, иди в пим!

0  0
28.11.2018 11:36
- гость -

пробьет огромную брешь в вашем бюджете???
ну если бы только это
загибаем пальцы:
ГСМ
НДС
Тарифы ЖКХ
Цены в магазин+ аптека+связь
там и сям по 120 пару тысяч отдай а з\п 5 лет не подымали

0  0
28.11.2018 11:37
- гость -

"... конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут: в городах, в посёлках, деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчётах..." (с)

0  0
28.11.2018 11:38
- гость -

За комфорт уровня освенцим должны пассажирам доплачивать.

0  0
28.11.2018 11:39
Бабуля

т.е теперь проезд в вонючих,грязных маршрутках будет стоить25 рэ???А кто то гарантирует,что смениться автопарк???

0  0
28.11.2018 11:40
- гость -

Да сделали бы сразу 25 и 30, право не удобно с горой мелочи из транспорта выходить ((

0  0
28.11.2018 11:42
- гость -

11:38 Грешно базарить на старые вместительные мерсы. Помню в 2001 году часто катался на 19 маршруте, в автобусе марки Львiв, вот где поездки были полны боли и отчаяния.

0  0
28.11.2018 11:44
- гость -

ура, теперь заживем, новые троллейбусы, трамваи и автобусы наконец-то ездить начнут)))

0  0
28.11.2018 11:46
- гость -

А имена у этих координационных членов есть?

0  0
28.11.2018 11:48
- гость -

28.11.2018 11:32
всем ранее отписавшимся

вы серьезно??? удорожание проезда на 2-3 рубля

а почему умолчали о 5 рублях, никак манипулируете ))
22*5*2=220 рублей, а это 4 пакета молока, 6 буханок хлеба, 2 кг яблок...
и это ежели ездить только на работу без пересадок и в выходные сидеть дома))

0  0
28.11.2018 11:48
- гость -

если и округлять то до сотки

0  0
28.11.2018 11:49
- гость -

28.11.2018 11:46
- гость -

А имена у этих координационных членов есть?

есть на сайте города барнаул.орг,
главный там химочка))

0  0
28.11.2018 11:51
- гость -

11:49
Ты бы копирнул сюда, а то я с телефона.

0  0
28.11.2018 11:53
- гость -

ну и узнаем ФИО дальше то что?

0  0
28.11.2018 11:53
- гость -


28.11.2018 11:49
- гость -
Вот он нахимичил. откаты будут?

0  0
28.11.2018 11:56
Ледокол

почему все грешат на перевозчиков- хоть убейте не пойму!

цены повышаются на все, только постепенно... возьмите динамику роста стоимости булки хлеба или пакета молока .. потихоньку на 10 копеечек - но каждый месяц.. в итоге за три года - на сколько подорожали продукты? на 20-30%??
а тариф- он не перевозчиком устанавливается- а государством, его не могут повышать каждый месяц...
пассажирам было бы легче если каждый месяц стоимость возрастала на 10 копеек? психологически - да.. а фактически за три года повысилась бы цена на 3,60 руб. (36 месяцев*10 копеек)

0  0
28.11.2018 11:56
Панночка

т.е теперь проезд в вонючих,грязных маршрутках будет стоить25 рэ???А кто то гарантирует,что смениться автопарк???



это типа ток на поддержание штанов

0  0
28.11.2018 11:57
- гость -

В 2001 проезд стоил рублей 7, не было пробок, , водители ездили плавно, а автобусы полупустые, пассажиры не набрасывались, как животные, на автобус.

0  0
28.11.2018 11:58
месный

вот уроды!

0  0
28.11.2018 12:02
месный

чтобы корова меньше ела и давала больше молока её нада больше доить и меньше кормить.

У нас чё зп на 25% по сравнению с предыдущим повышением цен на проезд поднялись?!?!?

Или может всётаки хозяева возилок решили жить лучше на 25% не зависимо от того, что остальные не стали? На порше ездить не престижно нада бентли?

0  0
28.11.2018 12:02
- гость -

А во Львове проезд 5 гривен и перевозчиков тариф устраивает)))

0  0
28.11.2018 12:07
Местому от Ледокола




"У нас чё зп на 25% по сравнению с предыдущим повышением цен на проезд поднялись?!?!?"

А перевозчики то тут причем??? вопрос не к ним а к тому на кого вы работаете.
Пусть работодатель повышает вам зп.. хоть на 25% хоть на 50% - как договоритесь

0  0
28.11.2018 12:08
- гость -

химочка уже эффективно пристроил миллиард рублей в туркластере

0  0
28.11.2018 12:12
- гость -

А вообще кто в городе Мэр? Вот ему и отвечать.

0  0
28.11.2018 12:12
- гость -

А перевозчики то тут причем??? вопрос не к ним а к тому на кого вы работаете.
Пусть работодатель повышает вам зп.. хоть на 25% хоть на 50% - как договоритесь

вот это речь не мальчика, но прожженного либерала ))

0  0
28.11.2018 12:14
- гость -

А вообще кто в городе Мэр

у нас уже давно мэра нет, есть глава администрации...

0  0
28.11.2018 12:34
11-42

Это вы еще по 109 маршруту по субботам на гору не катались в ЛиАЗе, когда народ на дачи ехал... или вилы в бок или граблями по шее и скорость километров 10-15 в час

0  0
28.11.2018 12:38
lacoste

Состав Координационного совета
Химочка

Вячеслав Сергеевич



заместитель главы администрации города по экономической политике, председатель Координационного совета



Есипенко

Павел Владимирович



председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, заместитель председателя Координационного совета



Кровякова

Юлия Сергеевна



главный специалист отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, секретарь Координационного совета



Члены Координационного совета:

Андрейченко

Матрена Егоровна



председатель Барнаульской городской общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (по согласованию)



Бобина

Наталья Сергеевна



директор общества с ограниченной ответственностью «Основа» (по согласованию)



Гражданкин

Вадим Анатольевич



индивидуальный предприниматель
(по согласованию)



Ишутина

Ольга Владимировна



заместитель председателя комитета по социальной поддержке населения



Классен

Владимир Иванович



член Правления Алтайской региональной общественной организации пенсионеров «Союз пенсионеров Алтайского края», эксперт по экономическим вопросам (по согласованию)



Короваева

Марина Федоровна



заведующий отделом социально-трудовых отношений и охраны труда Алтайского краевого союза организаций профсоюзов
(по согласованию)



Обидин

Александр Александрович





депутат Барнаульской городской Думы
(по согласованию)





Петрова

Татьяна Николаевна



заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике



Сабына

Максим Николаевич



глава администрации Центрального района



Скосырский

Алексей Юрьевич



депутат Барнаульской городской Думы
(по согласованию)



Шаповалова

Екатерина Валерьевна



председатель правового комитета

0  0
28.11.2018 12:58
гость

А глава пенсионеров Короваева тоже "ЗА" проголосовала ?
Ну тогда ей век пешком ходить .

0  0
28.11.2018 12:59
- гость -

Семья с двумя школьниками без пересадок - 200 р в день...

0  0
28.11.2018 12:59
- гость -

ни один из тех, кто поддержал идею роста цен на проезд НЕ ПРЛЬЗУЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
им хоть 100 рублей билет сделай
и далее по тексту " из-за роста цен на горюче-смазочные, электро- и теплоэнергию"
вот подскажите какой вид общественного транспорта у нас работает на теплоэнергии?
тепловозы что-ли по улицам города ходить начали????

0  0
28.11.2018 13:02
- гость -

Кто нибудь знает, сколько пассажиров в день перевозит автобус?

0  0
28.11.2018 13:02
- гость -

вот подскажите какой вид общественного транспорта у нас работает на теплоэнергии?
тепловозы что-ли по улицам города ходить начали????

тепловоз от дизеля работает...
от теплоэнергии достопочтимые паровозы работали))

0  0
28.11.2018 13:16
- гость -


28.11.2018 11:32
всем ранее отписавшимся
вы серьезно??? удорожание проезда на 2-3 рубля (было 19-20, станет 21-23) пробьет огромную брешь в вашем бюджете??? 20 раб дней*2 поездки*3 рубля=120 руб.
что такое 120 рублей??

Сытый голодного не разумеет. Кому-то 120 рублей это пшик, а кому-то это питание на 3 дня.
У меня был кризис, я в 2008 году пешком ходил 3.5 км, т.к. на автобус было жалко денег.
В кризис того года зарплата уменьшилась до 8000-9000 р., из них 6500 была ипотека. Плюс кушать надо, плюс ребенка кормить, за садик платить и т.д.
Билет на автобус, тогда около 10р, был непозволительной роскошью.

0  0
28.11.2018 13:25
гость

писать письма отучили, скоро через весь город пешком будем ходить

0  0
28.11.2018 13:53
- гость -

Очередной подарочек унитазовым от любимого правительства (простите, дедушки Мороза) к Новому году...

0  0
28.11.2018 14:09
- гость -

15 лет ездил на садовый участок на велосипеде. Придется опять садиться на велосипед, рисковать жизнью. Проезд станет 57.5, был 50 рублей.

0  0
28.11.2018 14:12
- гость -

питухи одно слово

0  0
28.11.2018 14:31
- гость -

и опять народ просто проглотит, так как законных методов влияния, что бы остановить этот беспредел у народа просто нет!!!

0  0
28.11.2018 14:33
- гость -


28.11.2018 13:16
- гость -
Я без всякого кризиса, и имея машину, на работу хожу пешком. 3 км туда и столько же обратно. Каждый рабочий день. Оно и для здоровья полезно.

0  0
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