Фото: magcity74.ru
Члены координационного совета по ценообразованию в Барнауле поддержали чаяние пассажироперевозчиков о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте с 1 января 2019 года.
Голосование по данному вопросу состоялось в городской администрации 28 ноября. Как передает с места событий корреспондент портала Amic.ru, против повышения не проголосовал никто, 10 человек поддержали эту идею, двое — воздержались.
Напомним, ранее перевозчики неоднократно заявляли о необходимости увеличить тарифы из-за роста цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, электро- и теплоэнергию.
В итоге в ходе сегодняшнего заседания координационного совета по ценообразованию были названы новые ценовые реалии, с которыми уже в ближайшее время столкнутся горожане в общественном транспорте.
Стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости предлагается поднять при наличном расчете до 23 рублей за поездку, а в маршрутках — до 25 рублей.
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Не обойдется и без новаций. Так, предлагается ввести единый проездной на автобусы большой вместимости и электротранспорт. В данном случае речь идет о двух вариантах:
- 20 поездок за 400 рублей;
- 42 поездки за 840 рублей.
Кроме того, в городе появится безлимитный проездной только на электротранспорт, который будет стоить 1100 рублей в месяц.
Отметим и то, что проезд по тарифу "электронный кошелек" будет равен 21 рублю за одну поездку.
В последний раз тарифы на проезд в столице Алтайского края поднимали в конце 2016 года. Тогда стоимость проезда была увеличена до 20 рублей, а для пользователей услуг "Горэлектротранса" — до 19 рублей. При условии оплаты проезда транспортной картой цена для ее пользователя уменьшалась на рубль.
Кроме того, некоторые городские маршруты начали переходить на нерегулируемые тарифы, введение которых предусмотрено федеральным законодательством.
Комментарии
фамилии в студию этих представителей совета, так сказать что бы знать эти антинародные персоны...
сидоры гнойные в координационном совете
Что-то круто, сразу на 25% цены взвинчивать. Товарищи буржуи совсем со своими доходами от реальности оторвались?
Очередной этап побирушничества прошёл успешно. Ведь это проще, чем искать дополнительные пути дохода.
а с какого числа нас ждет это
если с 1 декабря, то с 1 января прийдется повышать цену проезда в очередной раз ввиду повышения ндс на 11,11% ))
а ващще не удивительно оно все это
ну что? предлагаю с февраля начать спрашивать водил и кондукторов насколько выросла зп у них. 146% зп останется на прежнем уровне, а вот план по выручке вырастет.
в 2016 году ценник подняли еще по божески, всего на 17,6%, не чета теперешнему повышению на 25% ))
Вот и пожалуйста, мнение жителей города пустили "по бороде". А члены координационного совета тоже пользуются услугами общественного транспорта? И зарплаты у них, наверное, 11000 - 15 000 рублей...
Ахаха, Алтай - конченный нищий регион с богатыми ценами))) Например в Новосибе проезд 18-19 фублей, после НГ на 2 рубля дороже будет.
вы серьезно??? удорожание проезда на 2-3 рубля (было 19-20, станет 21-23) пробьет огромную брешь в вашем бюджете??? 20 раб дней*2 поездки*3 рубля=120 руб.
что такое 120 рублей?? это одна пачка пристойных сигарет или три булки хлеба или полторашка пива...
мне кажется что вы не за свой карман волнуетесеь, а переживаете что б перевозчики не озолотились...- а это называется ЗАВИСТЬ и ГЛУПОСТЬ (глупо считать что на ваши кровные 3 рубля они будут жировать с такими ценами на топливо и повышающимся НДС)
10 человек поддержали эту идею, двое — воздержались.
хотелось бы знать их фио
11:32
Каспер, иди в пим!
пробьет огромную брешь в вашем бюджете???
ну если бы только это
загибаем пальцы:
ГСМ
НДС
Тарифы ЖКХ
Цены в магазин+ аптека+связь
там и сям по 120 пару тысяч отдай а з\п 5 лет не подымали
"... конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут: в городах, в посёлках, деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчётах..." (с)
За комфорт уровня освенцим должны пассажирам доплачивать.
т.е теперь проезд в вонючих,грязных маршрутках будет стоить25 рэ???А кто то гарантирует,что смениться автопарк???
Да сделали бы сразу 25 и 30, право не удобно с горой мелочи из транспорта выходить ((
11:38 Грешно базарить на старые вместительные мерсы. Помню в 2001 году часто катался на 19 маршруте, в автобусе марки Львiв, вот где поездки были полны боли и отчаяния.
ура, теперь заживем, новые троллейбусы, трамваи и автобусы наконец-то ездить начнут)))
А имена у этих координационных членов есть?
28.11.2018 11:32
всем ранее отписавшимся
вы серьезно??? удорожание проезда на 2-3 рубля
а почему умолчали о 5 рублях, никак манипулируете ))
22*5*2=220 рублей, а это 4 пакета молока, 6 буханок хлеба, 2 кг яблок...
и это ежели ездить только на работу без пересадок и в выходные сидеть дома))
если и округлять то до сотки
28.11.2018 11:46
- гость -
А имена у этих координационных членов есть?
есть на сайте города барнаул.орг,
главный там химочка))
11:49
Ты бы копирнул сюда, а то я с телефона.
ну и узнаем ФИО дальше то что?
28.11.2018 11:49
- гость -
Вот он нахимичил. откаты будут?
почему все грешат на перевозчиков- хоть убейте не пойму!
цены повышаются на все, только постепенно... возьмите динамику роста стоимости булки хлеба или пакета молока .. потихоньку на 10 копеечек - но каждый месяц.. в итоге за три года - на сколько подорожали продукты? на 20-30%??
а тариф- он не перевозчиком устанавливается- а государством, его не могут повышать каждый месяц...
пассажирам было бы легче если каждый месяц стоимость возрастала на 10 копеек? психологически - да.. а фактически за три года повысилась бы цена на 3,60 руб. (36 месяцев*10 копеек)
т.е теперь проезд в вонючих,грязных маршрутках будет стоить25 рэ???А кто то гарантирует,что смениться автопарк???
это типа ток на поддержание штанов
В 2001 проезд стоил рублей 7, не было пробок, , водители ездили плавно, а автобусы полупустые, пассажиры не набрасывались, как животные, на автобус.
вот уроды!
чтобы корова меньше ела и давала больше молока её нада больше доить и меньше кормить.
У нас чё зп на 25% по сравнению с предыдущим повышением цен на проезд поднялись?!?!?
Или может всётаки хозяева возилок решили жить лучше на 25% не зависимо от того, что остальные не стали? На порше ездить не престижно нада бентли?
А во Львове проезд 5 гривен и перевозчиков тариф устраивает)))
"У нас чё зп на 25% по сравнению с предыдущим повышением цен на проезд поднялись?!?!?"
А перевозчики то тут причем??? вопрос не к ним а к тому на кого вы работаете.
Пусть работодатель повышает вам зп.. хоть на 25% хоть на 50% - как договоритесь
химочка уже эффективно пристроил миллиард рублей в туркластере
А вообще кто в городе Мэр? Вот ему и отвечать.
А перевозчики то тут причем??? вопрос не к ним а к тому на кого вы работаете.
Пусть работодатель повышает вам зп.. хоть на 25% хоть на 50% - как договоритесь
вот это речь не мальчика, но прожженного либерала ))
А вообще кто в городе Мэр
у нас уже давно мэра нет, есть глава администрации...
Это вы еще по 109 маршруту по субботам на гору не катались в ЛиАЗе, когда народ на дачи ехал... или вилы в бок или граблями по шее и скорость километров 10-15 в час
Состав Координационного совета
Химочка
Вячеслав Сергеевич
–
заместитель главы администрации города по экономической политике, председатель Координационного совета
Есипенко
Павел Владимирович
–
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, заместитель председателя Координационного совета
Кровякова
Юлия Сергеевна
–
главный специалист отдела ценообразования комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, секретарь Координационного совета
Члены Координационного совета:
Андрейченко
Матрена Егоровна
–
председатель Барнаульской городской общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (по согласованию)
Бобина
Наталья Сергеевна
–
директор общества с ограниченной ответственностью «Основа» (по согласованию)
Гражданкин
Вадим Анатольевич
–
индивидуальный предприниматель
(по согласованию)
Ишутина
Ольга Владимировна
–
заместитель председателя комитета по социальной поддержке населения
Классен
Владимир Иванович
–
член Правления Алтайской региональной общественной организации пенсионеров «Союз пенсионеров Алтайского края», эксперт по экономическим вопросам (по согласованию)
Короваева
Марина Федоровна
–
заведующий отделом социально-трудовых отношений и охраны труда Алтайского краевого союза организаций профсоюзов
(по согласованию)
Обидин
Александр Александрович
–
депутат Барнаульской городской Думы
(по согласованию)
Петрова
Татьяна Николаевна
–
заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
Сабына
Максим Николаевич
–
глава администрации Центрального района
Скосырский
Алексей Юрьевич
–
депутат Барнаульской городской Думы
(по согласованию)
Шаповалова
Екатерина Валерьевна
–
председатель правового комитета
А глава пенсионеров Короваева тоже "ЗА" проголосовала ?
Ну тогда ей век пешком ходить .
Семья с двумя школьниками без пересадок - 200 р в день...
ни один из тех, кто поддержал идею роста цен на проезд НЕ ПРЛЬЗУЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
им хоть 100 рублей билет сделай
и далее по тексту " из-за роста цен на горюче-смазочные, электро- и теплоэнергию"
вот подскажите какой вид общественного транспорта у нас работает на теплоэнергии?
тепловозы что-ли по улицам города ходить начали????
Кто нибудь знает, сколько пассажиров в день перевозит автобус?
вот подскажите какой вид общественного транспорта у нас работает на теплоэнергии?
тепловозы что-ли по улицам города ходить начали????
тепловоз от дизеля работает...
от теплоэнергии достопочтимые паровозы работали))
28.11.2018 11:32
всем ранее отписавшимся
вы серьезно??? удорожание проезда на 2-3 рубля (было 19-20, станет 21-23) пробьет огромную брешь в вашем бюджете??? 20 раб дней*2 поездки*3 рубля=120 руб.
что такое 120 рублей??
Сытый голодного не разумеет. Кому-то 120 рублей это пшик, а кому-то это питание на 3 дня.
У меня был кризис, я в 2008 году пешком ходил 3.5 км, т.к. на автобус было жалко денег.
В кризис того года зарплата уменьшилась до 8000-9000 р., из них 6500 была ипотека. Плюс кушать надо, плюс ребенка кормить, за садик платить и т.д.
Билет на автобус, тогда около 10р, был непозволительной роскошью.
писать письма отучили, скоро через весь город пешком будем ходить
Очередной подарочек унитазовым от любимого правительства (простите, дедушки Мороза) к Новому году...
15 лет ездил на садовый участок на велосипеде. Придется опять садиться на велосипед, рисковать жизнью. Проезд станет 57.5, был 50 рублей.
питухи одно слово
и опять народ просто проглотит, так как законных методов влияния, что бы остановить этот беспредел у народа просто нет!!!
28.11.2018 13:16
- гость -
Я без всякого кризиса, и имея машину, на работу хожу пешком. 3 км туда и столько же обратно. Каждый рабочий день. Оно и для здоровья полезно.