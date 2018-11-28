Десять племянников пытались отсудить квартиру у тети в Омске

Центральный районный суд города Омска рассмотрел гражданское дело, по которому 10 племянников пытались отсудить квартиру умершего дяди, подарившего ее своей сожительнице, сообщает ИА "Город55" со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде было установлено, что пожилая пара фактически состояла в супружеских отношениях и вела совместное хозяйство с 1985 года. В 2006 году была куплена квартира. В 2017 году мужчина оформил договор дарения на свою сожительницу, однако переход права собственности на нее не был зарегистрирован в установленном порядке, поскольку мужчина вскоре умер.
Сожительница покойного просила произвести государственную регистрацию права собственности на квартиру на нее. Это не устроило десятерых племянников умершего мужчины, которые подали встречный иск с требованием признать договор дарения незаключенным, а сделку — мнимой.
Как утверждали наследники покойного, их дядя не подписывал договор дарения, в связи с чем было назначено проведение почерковедческой экспертизы, которая не выявила следов подделки.
Однако суд подверг критической оценке заключение специалиста о подделке подписи, поскольку усомнился в его достаточной компетенции и в силу необоснованности выводов.
"Тем не менее, приняв во внимание безвозмездный характер дарения, а также совместное проживание в квартире покойного и женщины, несение ею бремени по содержанию жилья и оплате коммунальных услуг, суд вынес решение о государственной регистрации ее права собственности на жилое помещение", — отметили в суде.
Комментарии
Тетя, тетя кошка,
Выгляни в окошко!
Есть хотят котята.
Ты живешь богато.
Обогрей нас, кошка,
Покорми немножко!
10 халявщиков. правильно их побрили