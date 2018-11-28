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Жителя Алтая спустя 13 лет судят за смертельное избиение гражданской жены

, ИА "Амител"
Преступление было совершено в январе 2005 года в Первомайском районе

Фото: informator.news

Житель Первомайского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в смертельном избиении своей гражданской супруги — преступление было совершено в далеком 2005 году.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в январе 2005 года в жилом доме одного из сел Первомайского района было обнаружено тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По обвинению в совершении данного преступления задержан сожитель женщины, в отношении которого было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Однако во время суда сторона обвинения не смогла доказать причастность мужчины к преступлению, в связи с чем уголовное дело было возвращено для дополнительного расследования, а затем и вовсе прекращено.

Но в октябре 2018 года предварительное следствие было возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

"Следователями собраны достаточные доказательства, подкрепленные современными экспертными возможностями, а также иными следственными действиями, чтобы вновь предъявить обвинение бывшему сожителю потерпевшей в совершении особо тяжкого преступления, а также опровергнуть алиби, на основании которого более 10 лет назад мужчина был реабилитирован", — указывают в СКР.

Следствие установило, что в январе 2005 года обвиняемый и его гражданская супруга находились в гостях у знакомых, где употребляли спиртные напитки. По дороге домой мужчина из ревности избил свою сожительницу, причинив ей множественные телесные повреждения, в результате чего на следующий день она скончалась.

Обвиняемый отрицает свою причастность к содеянному. Тем не менее, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.11.2018 12:55
Cправедливый

За висяк по шапке получили наверное и вперед....

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