Фото: barnaul.org
Власти Барнаула проводят рейды по несанкционированным отвалам снега — уже выявлено несколько таких фактов.
"Не все руководители организаций соблюдают правила благоустройства: нередки случаи организации несанкционированных отвалов снега в зеленых и парковых зонах города", — отмечают в пресс-центре городской администрации.
Наиболее пристальное внимание уделено зеленым зонам по проспекту Космонавтов в районе бывшего тепличного комбината "Спутник" и территории, прилегающей к торгово-промышленному комплексу Алтайского края, а также по дороге на мототрассу "Турина Гора".
В городе уже выявлено несколько случаев, когда осуществлялась разгрузка снега из грузовиков не на специально отведенные площадки.
В данный момент устанавливаются личности владельцев автомобилей, после чего они будут приглашены для составления административного протокола.
Комментарии
Взлётная, 117, на пустыре, прямо напротив дома вываливают регулярно. Приезжайте, проверяйте.