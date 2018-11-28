Рефлексы станут основой идентификации россиян в Сети

Завкафедрой защиты информации московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Конявский рассказал о новых способах защиты пользователей Сети, пишут "Известия".
"Физтех сейчас занимается разработкой биометрии на основе рефлексов. Если посветить в глаза фонариком, зрачок начнет сужаться. Скорость сужения и расширения зрачка у людей разная. Когда вы читаете текст, ваши глаза движутся совершенно индивидуально", — пояснил Конявский.
Он подчеркнул, что этот способ обладает высокой степенью защиты, и его можно будет использовать уже в ближайшие годы, так как техника практически готова. Создание соответствующих нейронных сетей является делом недалекого будущего, добавил ученый.
В 2017 году, по данным Генпрокуратуры, количество преступлений с привлечением телекоммуникационных технологий увеличилось с 65 до 90 тысяч — 4,4% всех зарегистрированных в России преступлений. Эксперты считают, что ежегодный совокупный ущерб от кибератак в мире составляет от 500 миллиардов до триллиона долларов.
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