Испанский журналист рассказал о своей поездке в плацкарте РЖД

Испанский журналист Хавьер Колас поделился впечатлениями от своей поездки в плацкартном вагоне РЖД, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету El Mundo.
"Путешествие на поезде по России возвращает тебя к рассказам о людях, которые растворились в необъятности XIX и XX веков", — написал Колас в своей статье.
По мнению журналиста, "самой непередаваемой частью этого волшебства" являются именно те самые плацкартные вагоны, которые в ближайшее время должны исчезнуть, когда их заменят новой версией вагонов.
Карлос также пишет про "дружескую обстановку", царящую в вагоне, которая, по его мнению, редко встречается в других местах.
"Мы видим сны в унисон, успокоенные перестуком колес и элементарной гражданской бдительностью друг друга", — делится журналист своими впечатлениями.
Объясняя свой выбор места в поезде, Карлос написал, что вагоны-купе представляют собой разновидность "русской рулетки", в то время как в плацкарте все "растворяется в среднестатистической среде".
В заключение журналист подчеркнул, что поездка в общем вагоне не бывает ни слишком хорошей, ни слишком плохой: "Как обычный день нашей жизни, только запоминающийся".
Комментарии
ему надо проехаться с пьяными вахтовиками, что бы прочувствовать всю прелесть
А тебе с пьяными вахтовиками в купе , тогда поймёшь разницу
нее, спасибо, пьяных вообще не переношу, сам последний раз пил 10 лет назад
28.11.2018 13:50
- гость -
Вызывается наряд, после чего бузотеров либо усмиряют свои же, либо они сходят с поезда на ближайшей станции.