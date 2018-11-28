Иллюстрации: caomos.news, barnaul.org
Жители Барнаула с 1 января 2019 года будут платить за проезд больше, чем сейчас — 28 ноября на координационном совете по ценообразованию решение о росте тарифов было поддержано.
Кратко и наглядно объясняем, что изменится с началом нового года для барнаульцев, пользующихся услугами автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток.
Комментарии
что творят с народом! А наш благодетель олигархам награды раздает, все высосали с нищего народа
Очередное непопулярное решение от Томенко, но в этот раз не передумаешь уже. За пол года работы добрых решений пока невидно что-то.