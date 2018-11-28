В Барнауле 8 декабря, в субботу, перекроют движение транспорта по маршруту эстафеты огня Всемирной зимней универсиады. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 16.00 до 18.30 перекроют четную и нечетную стороны проспекта Ленина в границах улиц Мамонтова и Молодежной, а также улицу Молодежную на участке между проспектами Ленина и Социалистическим, проспект Социалистический от Молодежной до Мерзликина.
Движение автобусов в этот период будет организовано по следующим схемам:
По маршрутам № 1, 10, 19, 20, 24, 25, 27 35, 53, 110, 144: ...пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр‑кт Социалистический – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;
по маршруту № 55: пл.Победы – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Аванесова – пр‑кт Красноармейский – пл.Победы;
по маршрутам № 33, 109, 109оп: …пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее – по маршрутам;
по маршруту № 6: …пр-кт Ленина – ул.Советская – пр-кт Комсомольский – ул.Анатолия, в обратном направлении: ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
по маршруту № 29: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр‑кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
по маршруту № 41: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр‑кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский, пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;
по маршруту № 78: …пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – пр‑кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршруту;
по маршруту № 40: …ул.Пушкина – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – ул.Мамонтова – Новый мост, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;
по маршруту № 57: ...ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – пр‑кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту.
Отметим, что эстафета зимней универсиады в Барнауле пройдет 8 декабря. Факелоносцы пробегут мимо основных достопримечательностей города, среди которых новая набережная, мост через реку Барнаулку, здание оркестра "Сибирь", памятник И.И. Ползунову на политеховской "сковородке", главный корпус АГУ, площадь Сахарова и другие. Протяженность маршрута в Барнауле составит 4106 метров и включит в себя 25 этапов. Каждый участник эстафеты преодолеет в среднем 100-250 метров.
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