Иллюстрация: seishub.ru
Землетрясение произошло утром в среду, 28 ноября, в Горном Алтае — эпицентр находился в очаге сейсмоактивности на юге региона.
Согласно информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", подземный толчок был зафиксирован в 09:09 по местному времени в 240 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска.
Магнитуда сейсмического события определяется показателем 3.0, а интенсивность землетрясения в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.
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