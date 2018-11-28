Салат оливье, который является традиционным новогодним блюдом в России, за год прибавил в стоимости, поскольку подорожали практически все ингредиенты, пишут "Известия".
В основу расчетов был положен рецепт, используемый для определения индекса оливье Росстатом. Он включает в себя консервированные огурцы (500 граммов), зеленый горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), четыре яйца, вареную колбасу (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).
Основываясь на потребительских ценах в октябре, подсчитано, что с ноября 2017 года оливье подорожал в России на 4%. Средняя стоимость салата на семью из четырех человек сейчас составляет 325,3 рубля против 311,83 рубля в прошлом году.
Больше всего за год подорожали морковь (почти на 14%) и яйца (на 12,5%). Вареная колбаса и лук выросли на 4% и почти на 5% соответственно, зеленый горошек и консервированные огурцы — на 3%, а майонез — на 2%.
При этом инфляция в годовом выражении выросла до 3,5%, а индекс потребительских цен прибавил 2,9%. Таким образом, стоимость оливье росла с опережением инфляции.
Также отмечается, что стоимость другого популярного салата — селедки под шубой — почти не изменилась. Салат обойдется в 153,1 рубля, а в прошлом году он стоил 152,54 рубля.
Комментарии
325,3 рубля против 311,83 рубля в прошлом году.
153,1 рубля, а в прошлом году он стоил 152,54 рубля.
Эт че было? сцут в глаза? на 10 и на 1 руб подорожали салаты....))