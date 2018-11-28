Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев провел во вторник, 27 ноября, встречу с жителями Змеиногорского района. Люди пожаловались ему на многочисленные проблемы в районе.
На встречу пришли бюджетники, пенсионеры, предприниматели, инвалиды и ветераны, молодые люди. Они рассказали о проблемах в малом и среднем бизнесе, коммунальной и социальной сферах, образовании, медицине, экологии, культуре. Люди жаловались на отсутствие воды, проблемы с теплоснабжением и поставками сжиженного газа, ситуацию с зарплатами в бюджетной сфере.
"Одна из учителей сельской школы со слезами на глазах рассказала о вопиющем беспределе, творящемся в их учебном заведении. Мало того, что им урезали зарплату, так сказали, что в декабре ее вообще не будет, потому что весь фонд выбран. Узнав же, что инициативная группа собирается обратиться за помощью к депутату Госдумы, школьная администрация заявила, что "если они не успокоятся, то им закроют рот", вплоть до увольнения", — рассказали в пресс-службе партии.
Председатель совета ветеранов Змеиногорска Владимир Ельников рассказал депутату Терентьеву о многочисленных экологических проблемах, закрытии профессионального училища и детской больницы, а также плачевном состоянии городского мемориала героям, павшим в Великой Отечественной войне. Александр Терентьев напомнил, что справедливороссы восстановили большинство аналогичных памятников в регионе, и обещал помочь в этом змеиногорцам в преддверии 75-летия Великой Победы.
Депутат заверил, что возьмет все обращения на контроль, подготовит депутатские запросы в соответствующие ведомства, в том числе и правоохранительные органы, а также будет настаивать на личной встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, чтобы рассказать о ситуации в городе и районе.
Комментарии
если Путин не повернется лицом к народу а к олигархам задом, то развал не за горами
Сочувствую Тереньеву... Он не последний человек в политике, принимает участие в законотворчестве, да ещё решил задружиться с губернатором ("жителям Алтайского края очень повезло с губернатором". А тут какие то мелочные вопросы!
Нашли кому жаловаться - эти поддерживают ЕР и Путина! Вначале их выбирают, а затем им же жалуются....
Терентьев, памаги!
Учителям же рекомендовали пойти в бизнес.