Новую экипировку полиции испытали на "беспорядках" под Хабаровском

Улучшенную защитную экипировку "Колпак" получили подразделения военной полиции Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае, которые проверили новинку на учениях по предотвращению условных беспорядков, сообщает "РИА Новости".
Новая экипировка включает в себя бронежилет, щит, шлем с забралом и защиту для рук и ног. Комплект изготовлен из легкого и ударопрочного углепластика, который не стесняет движения бойцов.
На учениях военная полиция отработала оперативное блокирование группы условных нарушителей, которые пытались устроить массовые беспорядки.
Отмечается, что экипировка "Колпак" успешно прошла испытание при задержании "нарушителей" в условиях отсутствия разрешения на использование стрелкового оружия.
После этого, согласно сценарию учений, на конвой силовиков "напали" условные сообщники задержанных. Как пояснили в пресс-службе ВВО, в учебном бою военные прикрыли колонну с задержанными и "уничтожили" всех нападавших.
Для того, чтобы создать условия, приближенные к реальным, было задействовано большое количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции, добавили в ведомстве.
Комментарии
готовятся))
никак скоро выборы в Приморье ))
чего то ожидаютЬ?
Касок и бронежилетов на всех не хватило?
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Источник: опрос ОТР