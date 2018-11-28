В результате возгорания на ледоколе "Виктор Черномырдин", которое произошло 27 ноября, были повреждены проводка, электрооборудование и внутренняя обшивка — ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей, сообщает телеканал "360".
Пожар на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" произошел вечером 27 ноября в Санкт-Петербурге.
Огонь начал распространяться на третьей и четвертой палубах. Пламя объяло площадь в 300 квадратных метров. Пожар получил третий ранг сложности из пяти возможных.
На месте работали спасательные службы и передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Специалисты провели контроль замера воздуха на предмет движения вредных веществ. По последних данным, никаких экологических нарушений выявлено не было.
В результате ЧП пострадали два человека. Одного из них доставили в больницу, другой от госпитализации отказался. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Комментарии
Что то часто там проишествия , не чисто это.
Воровство прикрывают?
«Никогда такого не было, и вот опять» (В. Черномырдин)
Кто же додумался назвать корабль именем человека, который развалил большинство промышленности