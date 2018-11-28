Чтобы не расплачиваться за бесполезные покупки испорченным настроением, нужен правильный подход к шопингу. Спланируйте свой маршрут заранее. Тогда и деньги останутся в кошельке, и вы сможете поймать новогоднюю волну, наслаждаясь праздничным антуражем магазинов и торговых центров.
Первое правило хорошего шопинга — уделить время себе любимой. Купите парочку нарядных платьев, сделайте маникюр и только потом приступайте к основным покупкам. При хорошем настроении приходят лучшие идеи для подарков, а торгово-развлекательный центр "ПИОНЕР" позаботится о том, чтобы удвоить вашу радость от подготовки к новому году.
Так, при покупке в отделах ТРЦ "ПИОНЕР" (кроме гипермаркета "ЛЕНТА") на общую сумму 3000 рублей, вы можете участвовать в "Новогоднем розыгрыше iPhone X и других ценных призов" 22 декабря. Крутая техника, подарочные сертификаты и другие подарки ждут вас в отделах ТРЦ "ПИОНЕР".
В Салоне Segment вы можете получить сертификат на 5000 рублей на весь ассортимент верхней и повседневной одежды, а красивую и качественную обувь на выбор подарит магазин "Монро".
Компания Gipfel — известный производитель высококачественной и экологически безопасной посуды — порадует счастливчика набором долговечных уникальных кухонных изделий, а Humidor-club — кальяном высотой 68 сантиметров.
Магазин парфюмерии и косметики "Рив Гош" даст возможность окунуться в мир парижской роскоши и 5000 рублей на любые товары магазина.
"Лучшие друзья" девушек в виде эксклюзивных ювелирных украшений уже ждут вас в салонах "Золотой Телец" и Kabarovsky.
Демисезонную куртку на любой вкус подарит отдел дизайнерской верхней одежды Defreeze.
"Ноутбук сервис" с самым широким ассортиментом запчастей и аксессуаров подготовил праздничный сертификат на 5000 рублей. На такую же сумму вы сможете приобрести подарки любимым питомцам в отделе "Мокрый нос", расположенном на первом этаже торгового центра.
Порадуют изысканными презентами салоны нижнего белья Bellissimo и "75-95". Благодаря уникальному ассортименту и качеству, представленному в отделах, вы точно подберете свой идеальный комплект.
Найти подходящую оптику — всегда непростая задача. Но вскоре у вас появится возможность получить очки, линзы или другие аксессуары в подарок от салона оптики "МИО".
Сертификат на качественную и стильную одежду фирмы "ПЕПЛОС" можете получить именно вы. А если не там, значит, вам повезет с магазином Sanger и утепленными дизайнерскими джинсами.
Любителям спорта и выгодных предложений вручат сертификат на 5000 рублей от магазинов SPORTPIT или SportHouse.
Если вы следите не только за фигурой, но и за временем, тогда салон "Секунда" подарит вам сертификат в 5000 рублей на весь ассортимент наручных и настенных часов.
И даже ваши детки могут выиграть заветный сертификат на 5000 рублей от "Республики KIDS" и подобрать крутой новогодний образ от ведущих производителей детских товаров.
А еще на фудкорте торгового центра есть вкуснейшие сертификаты от кафе русской кухни "Матрешка", с которыми обед превращается в застолье из русской сказки.
Приходите в ТРЦ "ПИОНЕР", создавайте новогоднее настроение и выигрывайте классные подарки.
ТРЦ "ПИОНЕР"
г. Барнаул, Ленина проспект, 102 в
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