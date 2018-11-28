Тренера боевого единоборства кудо Ивана Кирилко, ударившего ребенка ногой в голову, отстранили от работы, а его секцию закрыли, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Московской области.
Напомним, во время тренировки в детской секции кудо в Наро-Фоминске ребенок перепутал угол зала после состязания. Кирилко разозлился на ребенка и ударил ногой по голове.
"Приказом Московского областного отделения Федерации кудо России Кирилко был от тренерской деятельности отстранен, занятия в секции были прекращены", — заявили в пресс-службе областного Минспорта.
Кирилко работал представителем Московского областного отделения ООО "Федерация кудо России" в Наро-Фоминском городском округе с сентября 2014 года. В том же году он открыл ООО "РИК" и организовал частную секцию кудо, где сам и тренировал. Там занимались 30 спортсменов разной возрастной категории.
По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, секция мужчины, а также его компетенции и условия занятий не проходили соответствующих проверок в связи с тем, что заведение частное.
Отмечается, что "Федерация кудо России" также работает без официальной аккредитации.
Комментарии
Заслужил!
Вообще-то его за это судить надо.
Я, взрослый мужчина, завтра на улице десятилетнего ребёнка пну в голову, чтоб он не стоял/не ходил там где мне не нравится, меня тоже только лишь "отстранят от работы"?