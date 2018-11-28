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Плати меньше — катайся больше: что означает удорожание проезда в Барнауле

, ИА "Амител"
Мэрия попыталась максимально смягчить удар, стимулируя горожан к переходу на безналичные способы расчета

Фото: om-saratov.ru

Как уже сообщал портал Amic.ru, с 1 января 2019 года в Барнауле вырастет стоимость проезда. Последний раз индексация проводилась 1 декабря 2016 года. Тогда же одновременно в городе внедрили ноу-хау, вызвавшее множество споров — электронную транспортную карту.

Нынешняя индексация стоит особняком. Чиновники ясно дали понять, что при определенных раскладах цена проезда для горожан фактически не изменится. Об этом моменте чуть подробнее. Итак, до конца года стоимость проезда в трамваях и троллейбусах, как и прежде, будет составлять 19 рублей, а с Нового года — уже 23 рубля. Речь идет о наличном расчете.

В автобусах пока перемещаться за "кэш" можно за 20 рублей, с 1 января — за 23 рубля. Между тем мэрия предлагает альтернативу. Впервые появляется единый проездной билет. Он будет действовать при проезде как в автобусах, так и на электротранспорте. Проездной представлен в двух вариантах — на 20 поездок (стоимость 400 рублей) и на 42 поездки (стоимость 840 рублей). Как видно, реальная стоимость проезда и в том, и в другом случае равна 20 рублям. Еще одним плюсом проездного является то, что использовать вышеуказанные поездки можно в течение 60 дней. Если по истечении этого срока остался неиспользованный остаток, он сгорает. Кроме того, периодически проездной можно пополнять.

Между тем не стоит забывать и про "электронный кошелек". Если использовать его, то проезд как на электротранспорте, так и в автобусах большой вместимости обойдется в 21 рубль. Однако, в отличие от "проездного за 20 рублей", срок действия кошелька не ограничен 60 днями.

Еще одним ноу-хау от мэрии стал проездной, предназначенный только для электротранспорта. Его цена на месяц 1100 рублей, в этом случае количество поездок не лимитируется.

Но и это еще не все. Пенсионерам будут предложены свои отдельные проездные. Один стоимостью 450 рублей. Он предполагает 45 поездок по городу на любом виде транспорта, кроме маршрутных такси. Другой — безлимитный на 600 рублей. Здесь можно перемещаться уже не только внутри города, но и добираться до лежащих в черте города поселков. Особенно актуально это для садоводов. Кстати, несмотря на повышение пенсионного возраста с 2019 года, мэрия решила оставить все как есть, считая пенсионерами в новом году тех, кому исполнилось 55 и 60 лет соответственно.

Отдельно стоит упомянуть о проездном для школьников и студентов. Он действует только в трамваях и троллейбусах. Стоимость в первом случае — 450 рублей, во втором — 550 рублей. Речь идет о неограниченном количестве поездок.

Вячеслав Химочка, заместитель главы администрации города по экономической политике: "Последнее повышение тарифов на проезд в городском общественном транспорте было предпринято в декабре 2016 года. За это время отмечен рост инфляции, резкое увеличение стоимости топлива. Рост тарифов в общественном транспорте обусловлен повышением затрат на заработную плату кондукторов и водителей на 12%, на топливо и смазочные материалы — на 17%, на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава — на 25%".

По оценке экспертов, введение дифференцированной стоимости проезда простимулирует переход пассажиров на электронные средства платежа и обеспечит прозрачность финансовых потоков.

Кстати, на сегодняшнем заседании приводились и цифры по себестоимости проезда на том или ином виде транспорта. Так, данная величина для электротранспорта составляет 19,82 рубля, для автобусов — 19,88 рубля, для микроавтобусов — 21,68 рубля.

Отметим, что сильнее всего с 1 января вырастет цена поездки на микроавтобусе — с 20 до 25 рублей. Также здесь пока нет дифференцированной системы оплаты, и сэкономить так, как это возможно с другими видами транспорта, не получится. Впрочем, подвижки по этому вопросу уже намечаются. Так, маршруты № 120 и № 54 подключаются к системе "Электронный проездной". Кроме того, мэрия планирует подробно обсудить данную проблему с перевозчиками уже в первой половине 2019 года.

Кстати, увеличение цены проезда учитывает многие слагаемые, кроме одного: инвестиции на обновление парка. Для этого стоимость надо было повышать куда радикальнее, говорят перевозчики.

Руководитель ОАО "БарнаулПассажирТранс" Олег Яблинский и вовсе попросил о том, чтобы чиновники пошли навстречу перевозчикам и в будущем предусмотрели механизм ежегодной индексации проезда, хотя бы на величину инфляции. Подобная схема уже давно применяется в ЖКХ, напомнил собравшимся спикер.

В завершение отметим, что новые тарифы на проезд будут действовать как минимум год, ранее 2020-го мэрия повышать их снова не планирует.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

28.11.2018 14:20
- гость -

Простату они там у друг друга стимулируют

0  0
28.11.2018 14:34
- гость -

Где пополнять и где смотреть остаток? Если опять как сейчас - нунафиг. Придет весна, пересяду на велосипед.

0  0
28.11.2018 14:34
- гость -

стимулируя горожан к переходу на безналичные способы расчета


для начала бы не плохо систему отладить безналичных расчетов, а потом стимулировать

0  0
28.11.2018 14:45
- гость -

За это время отмечен рост инфляции

ага, за 2017 год 2,52%, за 10 месяцев 2018 2,89%, что несопоставимо с 25% повышением стоимости проезда...

0  0
28.11.2018 14:45
A1isa

т.е. если до человека едет одна несчастная маршрутка, то плевать они хотели на этого человека
хорошо у нас в стране цены растут, сразу на 25%, чет инфляция по их данным только далеко даже не 25%

0  0
28.11.2018 14:47
- гость -

По оценке экспертов, введение дифференцированной стоимости проезда простимулирует переход пассажиров на электронные средства платежа и обеспечит прозрачность финансовых потоков.

ну-ну, особенно в маршрутных такси, для которых заложено максимальное повышение цены ))

0  0
28.11.2018 14:50
- гость -

А вообще очень удобно придумали, все издержки перекладывать на людей

0  0
28.11.2018 14:52
- гость -

перевозчики хозяева города. вот оно как.

0  0
28.11.2018 15:02
- гость -

28.11.2018 14:50
- гость -
А вообще очень удобно придумали, все издержки перекладывать на людей

а-то
люди - вот наша "вторая нефть"(с)

0  0
28.11.2018 15:21
- гость -

Гость 14:52
Так и есть, даром чтоли сидят в гордуме и лоббируют свои повышения. А по факту, почему Савинцева судили, а Каспера, которому он приватизировал муниципальный транспорт нет? И даже вопросов ни у кого не возникло по этому поводу, когда за бесценок городская собственность, пусть даже убыточная, в руки местного депутата уходит?

0  0
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