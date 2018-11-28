Депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс Даниил Бессарабов рассказал, какие социальные пособия вырастут с нового года. Решения об увеличении ряда социальных выплат приняты при поддержке "Единой России".
Так, с нового года увеличатся размеры пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и родам, материнского капитала и пособия по безработице.
Размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 26 тысяч рублей ежемесячно.
"Сегодня право на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет имеют не только матери. Выплаты положены и отцу, и другим родственникам, если они фактически осуществляют уход за ребенком и лишены возможности получать зарплату или иной доход", — пояснил депутат.
После увеличения минимального размера оплаты труда до 11280 рублей вырастет и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, его размер составит 4 512 рублей, или 40% от среднего заработка.
С первого месяца нового года до 52 тысяч рублей увеличится минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска, до 301 тысячи — максимальный размер.
Даниил Бессарабов отметил, что данные изменения заложены в федеральный бюджет на ближайшие три года.
"Основными приоритетами расходов федерального бюджета являются выполнение социальных обязательств государства, и уже сегодня мы работаем над конкретными решениями в интересах людей", — сказал депутат.
Продолжится индексация материнского капитала — к 2021 году его размер составит 489 тысяч рублей.
"Действие программы материнского капитала продлено до 2021 года, но уже сегодня "Единая Россия" внесла в правительство предложение о продлении этого срока до 2024 года", — сообщил парламентарий.
С нового года вырастет и пособие по безработице: максимальная величина пособия составит восемь тысяч рублей. Для граждан предпенсионного возраста эта сумма будет равняться 11 280 рублям.
"До 2019 будет выделено 1,563 триллиона рублей, которые пойдут на поддержку молодых семей, субсидии на ипотеку, переобучение мам и другие направления. Я поддержал эти инициативы, так как убежден: благополучие семей — основа развития и Алтайского края, и России в целом", — поделился депутат.
Контролем за расходованием этих средств займутся активисты партийного проекта "Единой России" — "Крепкая семья".
Комментарии
партийного проекта "Единой России" — "Крепкая семья".
а как там у нас обстоят дела с дедушками - бабушками после принятия путинской пенсионной реформы...