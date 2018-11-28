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График движения скорого электропоезда "Заринская — Барнаул" изменится с 9 декабря, проинформировали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.
"В связи с вводом нового графика движения поездов на 2019 год и по просьбе пассажиров с 9 декабря 2018 года изменится время курсирования скорого электропоезда № 7105, следующего по маршруту Заринская — Барнаул. Поезд будет отправляться со станции Заринская в 6:50 (на 40 минут раньше), прибывать на станцию Барнаул в 8:25 (на 40 минут раньше). Электропоезд курсирует по будним дням", — уточняют путейцы.
Стоимость проезда в скором электропоезде равна цене за проезд в обычном электропоезде и составляет 120 рублей. Для поездок пассажиры могут использовать как разовые билеты "туда" и "туда-обратно", так и абонементные билеты всех видов.
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