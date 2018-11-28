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Объем государственной поддержки мероприятий устойчивого развития сельских территорий Алтайского края увеличится более чем в 2,5 раза, заявил 28 ноября губернатор Виктор Томенко на торжественном заседании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Глава региона поздравил тружеников с успешным завершением сельскохозяйственного года, подчеркнув, что в 2018 году в крае было собрано более пяти миллионов тонн зерна и достигнута рекордная урожайность зерновых за последние 46 лет.
Также Виктор Томенко отметил, что в селе проживает и работает почти половина населения Алтайского края. А это значит, что перед властью ставится вопрос, связанный с созданием современных, комфортных условий для сельской жизни.
По словам губернатора, объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий края в следующем году будет увеличен более чем в 2,5 раза.
"Продолжатся мероприятия, связанные не только с инфраструктурным обеспечением наших сел и всех наших поселков, но и со строительством нового жилья, в том числе для молодых семей. Это очень важное и серьезное направление нашей совместной работы", — цитирует Виктора Томенко пресс-служба краевого правительства.
Комментарии
Т.е. если раньше на развитие сел выделяли 5 млн, то в этом году на все села выделят 12,5 млн. Что та, что другая цифра, в любом случае, что слону дробина. В селах, деревнях работы нет, поэтому безнадега кругом. Нужны комплексные меры, огромные вливания, чтобы села возрождать, а не только увеличение мизерной суммы