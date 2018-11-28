Паводковые воды регулярно создают проблемы жителям села Алтайское. Местная река Каменка только внешне кажется спокойной и покорной. Весной, когда в горах начинает таять лед, она показывает свой капризный характер: выходит из берегов, нежданно заходит в дома жителей, а иногда наносит урон местной инфраструктуре. Так, весной 2018 года Каменка сломала мост, который десятилетиями соединял две части села. В результате почти 4 тысячи человек были отрезаны от другой части Алтайского, где располагаются все важные социальные учреждения. Люди не могли попасть на работу, дети в — школу или детский сад. Спустя полгода после разрушения строители начали возводить новый мост.

Треск на все село

Как рассказывает глава Алтайского района Сергей Черепанов, сооружение рухнуло в конце марта. Треск стоял на все село, люди сбегались посмотреть на то, как природа показывает свою мощь. К счастью, во время разрушения на мосту людей не было, и поэтому никто не пострадал. Сейчас две половины села соединяет всего лишь один мост, который жители сами построили еще сорок лет назад. Долгое время он не был сертифицирован, и только этим летом специальная комиссия выдала вердикт: его грузоподъемность не превышает семь тонн. Это означает, что люди не могут проехать к себе домой на грузовом транспорте, вызвать "скорую помощь" или пожарную машину. Единственный вариант проезда в этом случае — сделать крюк длиной почти в 80 километров.

На помощь пришли власти. В короткие сроки удалось получить 83 миллиона рублей из федерального бюджета на строительство нового моста. К строительству уже приступили. Мост обещают сдать к весне 2019 года.

"Мы верим, что все проблемы, которые сейчас существуют с доставкой груза второй части населения, будут решены оперативно. Сельчанам сложно доставить элементарно уголь и дрова к зиме", — пояснил глава района.

14 тонн счастья

Работы по возведению моста начались 9 ноября после проведения процедуры торгов. Подрядчиком выступила известная компания ООО "Барнаульское ДСУ-4", которая имеет богатый опыт по строительству мостов по всему региону. Для начала через реку Каменку в кратчайшие сроки был проложен временный пешеходный мост, чтобы людям было удобнее и по короткому пути добираться до работы и в школу. Его обещают оставить и после того, как построят основное сооружение. Как пояснил директор "Барнаульского ДСУ-4" Николай Данилин, основная часть работ будет завершена к весне будущего года. После этого начнется благоустройство прилегающей территории, установка освещения и покраска моста. Полностью же он будет готов к лету.

"Новый мост будет выполнен из железобетона и состоять из трех пролетов: два по 15 метров и один 18 метров. На сегодняшний день уже ведутся работы по бетонированию четвертой сваи в первой опоре. Самое главное — его грузоподъемность составит 14 тонн. Задача до конца года — закончить установку опоры моста. В январе можно приступить к установке пролетных насаждений. К весне перейдем к асфальтированию, чтобы успеть до паводка", — рассказал Николай Данилин.

Время возводить мосты

Всего в 2018 году в результате паводка в Алтайском крае пострадало 46 мостов. Причем 21 из них — в краевой собственности, а остальные 25 — в муниципальной. Краевые власти начали работы по восстановлению объектов в мае текущего года после проведения всех необходимых аукционов. Как рассказывает заместитель начальника "Алтайавтодора" по содержанию и ремонту автомобильных дорог Олег Лугачев, сейчас ведутся работы на 12 муниципальных мостах. Еще 4 уже сданы, и по ним передвигаются автомобили.

При этом в Солонешенском районе есть и другой мост, соединяющий населенные пункты Алексеевка и Березовка. Там восстановительные работы еще не начались. Сейчас проходит экспертиза, проверка всех документов, и к работам приступят уже в следующем году. Ожидается, что к октябрю 2019 года все мосты в районах Алтайского края, пострадавшие от весеннего паводка, будут восстановлены.

Стихия обрушилась на почти двадцать районов региона этой весной. 28 марта в Алтайском крае даже пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который действовал до 20 апреля. От паводка пострадало жилье и имущество более 18 тысяч человек в 115 населенных пунктах. Общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре районов края, оценивается почти в миллиард рублей.

Наводнением 2014 года в регионе было затронуто 25 муниципальных образований, пострадало порядка 16 тысяч частных домовладений, десятки социальных объектов. Было повреждено 243,5 километра региональных и муниципальных дорог и 66 мостов. Общая сумма ущерба, причинённого краю водой, составила более 5 миллиардов рублей.