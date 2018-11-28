Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Спасатели обращаются к жителям и гостям Алтайского края с призывом соблюдать меры предосторожности ввиду неблагоприятных погодных условий, которые ожидаются в четверг, 29 ноября.
"По данным синоптиков, 29 ноября в отдельных районах Алтайского края возможен снег, днём мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица. Прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю еще раз напоминает о соблюдении мер безопасности в непогоду", — говорится в обращении экстренного ведомства.
Ночью в четверг температуры составят -4...-9 градусов, в северных районах -10...-15 градусов. Днем 29 ноября по краю будет -1...+4 градуса.
В случае, если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, необходимо обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.
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