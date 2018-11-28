Финляндия не имеет территориальных претензий на Карелию

Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране и не станет предъявлять претензии России, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.
Ранее участник молодежного крыла партии "Истинные финны" Генри Хаутамяки написал сообщение в своем Twitter о том, что власти Финляндии должны потребовать возвращения земель, которые вошли в состав РФ по итогам Второй мировой войны, в частности, Карелии. Таким образом, страна вернет границы 1939 года.
В ответ на это власти Финляндии заявили, что не имеют территориальных претензий ни к одной стране и не станут поднимать такие вопросы.
"Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором", — сказали в финском МИДе.
Также подчеркнули, что лучшей отправной точкой для развития территорий, представляющих интерес для обеих стран, является трансграничное сотрудничество между двумя странами.
Протяженность сухопутной границы между Россией и Финляндией составляет 1271 километр. После советско-финской войны страны заключили мирный договор, согласно которому линия границы была изменена. В 1947 году была определена современная линия границы. После распада СССР страны договорились поддерживать общую границу и сохранять ее неприкосновенность.
Комментарии
Ну ещё бы, столько раз по зубам получили. Да и основатель государства Финляндия - наш дедушка Ленин, надо же хоть какую-то благодарность чувствовать.
и жители Карелии тихонько всплакнули в подушки...