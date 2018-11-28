Facebook предупредил российских рекламодателей о введении НДС

Социальная сеть Facebook сообщила, что с января 2019 года с российских пользователей будет браться 20%-й налог на добавленную стоимость (НДС) при покупке рекламы, говорится в заявлении компании.
Налог будет отчисляться при достижении установленного пользователем порога биллинга — лимита, который может быть потрачен на рекламу до списания средств. Если порог установлен в $100, при его достижении соцсеть спишет с рекламодателя $120.
Налог затронет рекламу аккаунтов, в которых в качестве государства ведения бизнеса указана Россия. Правило будет касаться рекламы, размещающейся как в коммерческих, так и в личных целях.
Чтобы продолжить публиковать рекламу в социальной сети, владельцам аккаунтов нужно убедиться, что на странице указаны корректное название бизнеса, адрес и ИНН. Указывать ИНН компаниям необязательно, но это, как отмечается, может оказаться полезным при оформлении налоговых возвратов, так как в квитанции от Facebook будет указана информация об уплате налога.
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