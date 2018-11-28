После поражения ряда кандидатов на региональных выборах в сентябре Кремль решил взять под контроль публичные группы в WhatsApp и Viber, пишет Znak.com со ссылкой на Telegram-канал "Проект".
Как сообщил канал со ссылкой на близких к Кремлю собеседников, публикации в таких группах влияют на настроения людей в регионах, а отсутствие в них точки зрения власти могло стать причиной плохих результатов на выборах в сентябре.
Сейчас, по данным источников, администрация президента начинает мониторинг групп WhatsApp. Так, например, в системе мониторинга СМИ и соцсетей "Призма" с осени 2018 года появился обзор негативных сообщений о власти в открытых группах WhatsApp и Viber. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к компании "Медиалогия" — производителю "Призмы".
Напомним, в мае 2018 года в WhatsApp появились групповые чаты, похожие на каналы в Telegram. У Viber также есть сообщества, которые работают по принципу групповых чатов.
"Проект" рассказывает, что контроль WhatsApp и Viber стал следствием попытки установить контроль над Telegram. Отмечается, что попытки взять каналы под контроль начались еще несколько лет назад. Представители власти периодически "сливали" соответствующую инсайдерскую информацию журналистам.
Комментарии
ну чо власть заслуживает то о ней и говорят, если она на каналах чёта врать будет в ответку думаете там поверят, ага все глупые такие