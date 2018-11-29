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Уверенность и безопасность: Renault на зимней дороге своих не бросает

, ИА "Амител"
Автосервис Renault предлагает отличные условия для обслуживания автомобилей с выгодой до 30%

Зима — пора, безусловно, прекрасная. С морозной свежестью в воздухе, с прекрасными пейзажами в белоснежном убранстве, с главным праздником в году и постоянным ощущением чудес.

Но, конечно, это еще и время испытаний. Особенно в сибирских регионах с суровым и подчас беспощадным климатом.

Каждый автовладелец знает — зимой, как никогда, его железному коню жизненно необходимы особый уход и качественный сервис.

ООО "Анкор" — дилерский центр Renault в Алтайском крае, соответствующий всем стандартам официального дистрибьютора марки Renault в России — готов обеспечить вас всем необходимым.

Клиентам, купившим автомобиль в Renault ООО "АНКОР", предоставляются следующие услуги:
— гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание;
— служба технической помощи Renault Assistance.

В арсенале ООО "АНКОР" большое количество специальных предложений для своих клиентов.

"Выгодный сервис для своих" — так называется программа, воспользовавшись которой, автовладельцы не только получат скидку на сервисное обслуживание и запчасти до 30%, но и в принципе забудут о необходимости постоянного поиска качественного автосервиса. Специалисты официального дилерского центра Renault в Алтайском крае обо всем позаботятся.

Сервис для своих — это накопительная дисконтная карта Renault Алтай, которая позволяет оплачивать бонусами до 30% от стоимости товара или услуги.

Предложение ограничено и не является публичной офертой. Дисконтная карта действует в официальных дилерских центрах Renault на территории Алтайского края. Предложение действует до 31.12.2018г.

"Комплекс-Сервис"  целый арсенал различных программ по сервисному обслуживанию ваших авто, гарантирующих цены без сюрпризов:

—  "Добро пожаловать";

—  "Базовый" (ТО без свечей);

—  "Расширенный" (ТО со свечами);

—  "Замена ремней ГРМ и дополнительного оборудования";

—  "Замена масла";

—  "Тормозная система";

—  "Замена амортизаторов";

—  "Система кондиционирования";

—  "Замена стекол", "Замена бампера", "Замена фар";

—  "Замена тормозной и охлаждающей жидкостей";

—  "Очистка тормозных колодок";

—  "Эконом" (для автомобилей старше 4-х лет).

Вы всегда знаете, сколько и за что платите. И более того, можете сами рассчитать стоимость технического обслуживания и записаться на сервис к официальному дилеру всего за несколько минут на сайте.

Программа "Регулярное техническое обслуживание" разработана с учетом всех рекомендаций по регулярному техническому обслуживанию каждого автомобиля Renault в соответствии c сервисной книжкой и адаптирована к российским условиям эксплуатации автомобилей. Рекомендованная цена включает в себя стоимость работ, запасных частей и расходных материалов.

Обязательной проверке при этом подвергаются жизненно важные системы автомобиля: кузов, двигатель, сцепление, тормозная система, уровни жидкости и герметичности контуров, рулевое управление, подвеска, трансмиссия, шины и амортизаторы, оборудование, электронные системы.

При прохождении "Комплекс-Сервиса "Регулярное ТО" с использованием оригинальных запчастей клиенту в подарок предоставляется карта технической помощи на дорогах Renault Assistance Plus.

Клиент оплачивает Дилеру стоимость договора на приобретение контракта Renault Assistance Plus, равную 350 руб. В свою очередь, Дилер предоставляет соразмерную скидку клиенту на работы по программе Комплекс-Сервис "Регулярное ТО".

В рамках программы "Комплекс-сервис "Регулярное ТО" клиентам доступно абсолютно новое предложение.  

Теперь у всех владельцев автомобилей Renault, прошедших у официального Дилера ТО-1/ТО-3* (замена масла, фильтров), есть возможность пройти ТО-2/ТО-4* (замена масла, фильтров и свечей) по цене ТО-1*, действующей на конкретный VIN автомобиля в день обращения к Дилеру.

Данное предложение также распространяется на автомобили старше 4-х лет, проходящие ТО по программе "Комплекс-Сервис "Эконом: Расширенный". Предложение действительно до конца 2018 года.

* Под ТО-1/ТО-3 понимаются программы "Комплекс-Сервис Базовый" и ""Комплекс-Сервис Базовый Эконом", под ТО-2/ТО-4 понимается программа "Комплекс-Сервис Расширенный" или "Комплекс-Сервис Эконом: Расширенный" соответственно. Все владельцы автомобилей Renault, прошедших предыдущее ТО по программе "Комплекс-Сервис Базовый" или "Комплекс-Сервис Эконом: Базовый" у официального Дилера Renault, получают право на прохождение следующего ТО по программе  "Комплекс-Сервис Расширенный" или "Комплекс-Сервис Эконом: Расширенный" по цене программы "Комплекс-Сервис Базовый" или "Комплекс-Сервис Эконом: Базовый", действующей у Дилера на момент обращения владельца автомобиля Renault на конкретный VIN.

Предложение не является публичной офертой, действительно только для физических лиц и только на территории РФ.

Дилер по своему усмотрению вправе устанавливать розничные цены на техническое обслуживание по программе "Комплекс-Сервис" в рамках рекомендованных к непревышению максимальных ставок единых тарифов на техническое обслуживание по программе "Комплекс-Сервис".
Предложение не распространяется на VIN автомобилей, на которые нет соответствующего предложения по программе "Комплекс-Сервис". Предложение не распространяется на VINы, прошедшие предыдущее ТО по программе "Комплекс-Сервис  Расширенный".

Кроме этого широчайшего спектра услуг, официальный дилерский центр Renault в Алтайском крае предлагает следующие действующие предложения:

 Комплексная диагностика от 299 рублей*;

— Скидка на шиномонтаж 500 рублей*;

— Выгода от 20% на обслуживание автомобиля старше 4-х лет*.

*Для получения более подробной информации по всем предложениям, доступным для Вашего автомобиля в рамках указанных предложений, обращайтесь к официальному дилеру. Предложение не является публичной офертой. Действительно на момент выхода рекламы.

ООО "Анкор" с полной самоотдачей подходит к заботе о своих клиентах и готово подобрать программы сервисного обслуживания специально для Вас.

ООО "Анкор"
Официальный сайт 
Записаться на сервис можно здесь 
г. Барнаул, ул. Мамонтова, 25
тел. (3852) 222-000
Режим работы:
Пн-Пт с 9.00 до 18.00
Сб-Вс с 9.00 до 16.00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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