Зима — пора, безусловно, прекрасная. С морозной свежестью в воздухе, с прекрасными пейзажами в белоснежном убранстве, с главным праздником в году и постоянным ощущением чудес.
Но, конечно, это еще и время испытаний. Особенно в сибирских регионах с суровым и подчас беспощадным климатом.
Каждый автовладелец знает — зимой, как никогда, его железному коню жизненно необходимы особый уход и качественный сервис.
ООО "Анкор" — дилерский центр Renault в Алтайском крае, соответствующий всем стандартам официального дистрибьютора марки Renault в России — готов обеспечить вас всем необходимым.
Клиентам, купившим автомобиль в Renault ООО "АНКОР", предоставляются следующие услуги:
— гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание;
— служба технической помощи Renault Assistance.
В арсенале ООО "АНКОР" большое количество специальных предложений для своих клиентов.
"Выгодный сервис для своих" — так называется программа, воспользовавшись которой, автовладельцы не только получат скидку на сервисное обслуживание и запчасти до 30%, но и в принципе забудут о необходимости постоянного поиска качественного автосервиса. Специалисты официального дилерского центра Renault в Алтайском крае обо всем позаботятся.
Сервис для своих — это накопительная дисконтная карта Renault Алтай, которая позволяет оплачивать бонусами до 30% от стоимости товара или услуги.
Предложение ограничено и не является публичной офертой. Дисконтная карта действует в официальных дилерских центрах Renault на территории Алтайского края. Предложение действует до 31.12.2018г.
"Комплекс-Сервис" — целый арсенал различных программ по сервисному обслуживанию ваших авто, гарантирующих цены без сюрпризов:
— "Добро пожаловать";
— "Базовый" (ТО без свечей);
— "Расширенный" (ТО со свечами);
— "Замена ремней ГРМ и дополнительного оборудования";
— "Замена масла";
— "Тормозная система";
— "Замена амортизаторов";
— "Система кондиционирования";
— "Замена стекол", "Замена бампера", "Замена фар";
— "Замена тормозной и охлаждающей жидкостей";
— "Очистка тормозных колодок";
— "Эконом" (для автомобилей старше 4-х лет).
Вы всегда знаете, сколько и за что платите. И более того, можете сами рассчитать стоимость технического обслуживания и записаться на сервис к официальному дилеру всего за несколько минут на сайте.
Программа "Регулярное техническое обслуживание" разработана с учетом всех рекомендаций по регулярному техническому обслуживанию каждого автомобиля Renault в соответствии c сервисной книжкой и адаптирована к российским условиям эксплуатации автомобилей. Рекомендованная цена включает в себя стоимость работ, запасных частей и расходных материалов.
Обязательной проверке при этом подвергаются жизненно важные системы автомобиля: кузов, двигатель, сцепление, тормозная система, уровни жидкости и герметичности контуров, рулевое управление, подвеска, трансмиссия, шины и амортизаторы, оборудование, электронные системы.
При прохождении "Комплекс-Сервиса "Регулярное ТО" с использованием оригинальных запчастей клиенту в подарок предоставляется карта технической помощи на дорогах Renault Assistance Plus.
Клиент оплачивает Дилеру стоимость договора на приобретение контракта Renault Assistance Plus, равную 350 руб. В свою очередь, Дилер предоставляет соразмерную скидку клиенту на работы по программе Комплекс-Сервис "Регулярное ТО".
В рамках программы "Комплекс-сервис "Регулярное ТО" клиентам доступно абсолютно новое предложение.
Теперь у всех владельцев автомобилей Renault, прошедших у официального Дилера ТО-1/ТО-3* (замена масла, фильтров), есть возможность пройти ТО-2/ТО-4* (замена масла, фильтров и свечей) по цене ТО-1*, действующей на конкретный VIN автомобиля в день обращения к Дилеру.
Данное предложение также распространяется на автомобили старше 4-х лет, проходящие ТО по программе "Комплекс-Сервис "Эконом: Расширенный". Предложение действительно до конца 2018 года.
* Под ТО-1/ТО-3 понимаются программы "Комплекс-Сервис Базовый" и ""Комплекс-Сервис Базовый Эконом", под ТО-2/ТО-4 понимается программа "Комплекс-Сервис Расширенный" или "Комплекс-Сервис Эконом: Расширенный" соответственно. Все владельцы автомобилей Renault, прошедших предыдущее ТО по программе "Комплекс-Сервис Базовый" или "Комплекс-Сервис Эконом: Базовый" у официального Дилера Renault, получают право на прохождение следующего ТО по программе "Комплекс-Сервис Расширенный" или "Комплекс-Сервис Эконом: Расширенный" по цене программы "Комплекс-Сервис Базовый" или "Комплекс-Сервис Эконом: Базовый", действующей у Дилера на момент обращения владельца автомобиля Renault на конкретный VIN.
Предложение не является публичной офертой, действительно только для физических лиц и только на территории РФ.
Дилер по своему усмотрению вправе устанавливать розничные цены на техническое обслуживание по программе "Комплекс-Сервис" в рамках рекомендованных к непревышению максимальных ставок единых тарифов на техническое обслуживание по программе "Комплекс-Сервис".
Предложение не распространяется на VIN автомобилей, на которые нет соответствующего предложения по программе "Комплекс-Сервис". Предложение не распространяется на VINы, прошедшие предыдущее ТО по программе "Комплекс-Сервис Расширенный".
Кроме этого широчайшего спектра услуг, официальный дилерский центр Renault в Алтайском крае предлагает следующие действующие предложения:
— Комплексная диагностика от 299 рублей*;
— Скидка на шиномонтаж 500 рублей*;
— Выгода от 20% на обслуживание автомобиля старше 4-х лет*.
*Для получения более подробной информации по всем предложениям, доступным для Вашего автомобиля в рамках указанных предложений, обращайтесь к официальному дилеру. Предложение не является публичной офертой. Действительно на момент выхода рекламы.
ООО "Анкор" с полной самоотдачей подходит к заботе о своих клиентах и готово подобрать программы сервисного обслуживания специально для Вас.
ООО "Анкор"
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г. Барнаул, ул. Мамонтова, 25
тел. (3852) 222-000
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