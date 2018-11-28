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Житель села Акташ в Горном Алтае подозревается в угрозе убийством в отношении своей супруги, которая не дала ему денег на спиртное, сообщили в МВД по республике.
В дежурную часть поступила информация от 63-летней женщины, которая пояснила, что муж ударил ее металлической палкой по голове и угрожал убийством.
По предварительным данным, муж, находясь у себя дома, распивал алкогольные напитки вместе с друзьями. Когда спиртное закончилось, сельчанин предложил им продать хранящийся у него в погребе картофель, а на вырученные средства купить еще выпивки.
"В момент, когда подвыпившая компания выходила из дома, им на пороге встретилась супруга подозреваемого. Женщина стала высказывать в адрес мужа недовольство его образом жизни и выгнала гостей. Мужчина стал требовать от супруги деньги на спиртное, на что женщина ответила категорическим отказом. В итоге между сельчанами произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил стоящую у порога лыжную палку и ударил женщину по голове. После чего стал кидать в супругу кухонную посуду и высказывать в ее адрес угрозу убийством. Успокоить мужа супруге удалось, только пообещав купить ему спиртное. После чего они отправились в магазин", — добавляют в полиции.
По дороге муж женщины встретил знакомого и остановился с ним поговорить. В этот момент женщине удалось убежать и позвонить в полицию.
Прибывший на место участковый доставил сельчанина в отдел полиции, где мужчина признался в содеянном.
Комментарии
У них лыжная палка из арматуры? Суровые ребята.