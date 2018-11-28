В прямом эфире радио Эхо Москвы в Барнауле вместе с генеральным директором Барнаульской горэлектросети Иваном Василиади обсудили ожидаемое повышение тарифов с 1 января и новые нормативы на электроэнергию, которые будут применяться в части ОДН и индивидуального жилья. Публикуем аудиозапись и выдержки из интервью.
О повышении тарифов с 1 января
— Ажиотажа вокруг повышения тарифов быть не должно. Совершенно понятно, что в случае повышения тарифов все товары, содержащие НДС, а практически это все, должны были подняться на 2%. Не понимаю, почему услуги электроснабжения населения должны были рассматриваться в качестве исключения. На лето повышение тарифов рассчитано меньше чем на 4,5%, а потому это тот же шарик, только вид сбоку. Никто от такого повышения не пострадает.
О новых нормативах на электроэнергию
— Нормативы на ОДН и индивидуальное потребление — две совершенно разных истории. Для жителей многоквартирных жилых домов ожидается незначительное увеличение, около 20%. Для жителей частного сектора в некоторых случаях возможно снижение нормативов, что нелогично и может спровоцировать людей на отказ от приборов учета. Мы такой ситуации не боимся, и мы ее предвидели. Для тех потребителей, которые попытаются на этом сыграть, Барнаульская горэлектросеть будет самостоятельно, на опорах, устанавливать приборы учета.
Про ОДН
— Нормативы на ОДН снижены почти в два раза. Для жителей это, безусловно, хорошо. Для управляющих компаний, которые будут брать себе на убытки все небалансы, связанные с превышением фактического ОДН над нормативным, это не очень хорошая новость. Вероятно, они будут просто отказываться от домов.
Сегодня, 28 ноября, в 17:00 в прямом эфире радио Эхо Москвы вместе с Иваном Василиади обсудим решение Верховного суда. Высшая судебная инстанция практически позволила забирать за долги единственное жилье у собственников, а также обсудим новости про лицензии для энергосбытовых компаний и новые условия получения льгот. Слушайте Эхо Москвы на волне 69.11 УКВ или онлайн http://www.fmprod.ru/online-radio.php
Комментарии
за один день пять статей про повышение - конечно чего нам волноваться то
как это не должно быть!!!! Вы и так нацениваете 25% от первоначальной цены электроэнергии (у производителя) щас!!!! С какого фига она покупается оптом по завышенной цене в два раза у произволителя? Откаты, распилы, корупция? А чё это за затраты у тех кто вышки обслуживает что они ещё две цены сверху фигачат??!!! И это всё уже сейчас, куда ещё повышать, может пора повыгонять тех высокооплачиваемых нужных комуто людей которые умеют эту зп получать?! Мож пора свои аппетиты поумерить?
необходимо заключать договора на прямую - миную посредников
и кто даст заключить такой договор?
28.11.2018 16:24
месный
Ты не позорься! Изучи в начале в структуре тарифа у кого-сколько. Потом пиши. Ну нельзя из раза в раз писать одну и ту же чушь и ложь.
Мы знаем,что работаем против населения, поэтому всё предусмотрели!
"Для жителей частного сектора...возможно снижение нормативов, что нелогично и может спровоцировать людей на отказ от приборов учета. Мы такой ситуации не боимся и мы ее предвидели"
Ну распиши весь тариф от ГЭС до кофеварки, только не методическим пособием, а нормальным, русским языком
Ругают СССР, а там электроэнергия 30 лет не повышалась, была 2 копейки за киловатт.
Ругают СССР, а там электроэнергия 30 лет не повышалась, была 2 копейки за киловатт. Вырабатывалась на той же ТЭЦ что и сейчас.