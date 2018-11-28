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Фотография китайской преступницы всполошила соцсети

, ИА "Амител"
Пользователи назвали девушку самой красивой преступницей

Фото: twitter.com/cnpoliceofficer

19-летняя Цинчэнь Цзинцзин разыскивается в Китае за мошенничество. Девушка состояла в преступной группировке, которая обманом отбирала деньги у выпивших посетителей баров и чайных домов, пишет "Лента.ру". Ориентировки девушки появились в соцсетях, и пользователи окрестили её "самой красивой преступницей Китая".

 

Фотография Цинчэнь быстро стала вирусной. На связь с журналистами после этого вышел человек, назвавший себя бывшим одноклассником преступницы. Он признался, что Цинчэнь была "главной красоткой класса" и пользовалась популярностью у мальчиков.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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