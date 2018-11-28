19-летняя Цинчэнь Цзинцзин разыскивается в Китае за мошенничество. Девушка состояла в преступной группировке, которая обманом отбирала деньги у выпивших посетителей баров и чайных домов, пишет "Лента.ру". Ориентировки девушки появились в соцсетях, и пользователи окрестили её "самой красивой преступницей Китая".
【高颜值女嫌犯走红警察手机被打爆 有2名嫌疑人自首】日前，四川绵阳市公安局发布的一则关于检举“酒托”诈骗犯罪团伙的通告在网络热传，通缉令中一名叫“卿晨璟靓”的女嫌疑人因“高颜值”引发热议，有网友感慨“卿本佳人，奈何做贼”。对于热议，涪城公安提醒“无论颜值如何，都不能成为逃避法律惩罚的借口”。 pic.twitter.com/wzRh4pTlmO— China Police (@cnpoliceofficer) 25 ноября 2018 г.
Фотография Цинчэнь быстро стала вирусной. На связь с журналистами после этого вышел человек, назвавший себя бывшим одноклассником преступницы. Он признался, что Цинчэнь была "главной красоткой класса" и пользовалась популярностью у мальчиков.
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