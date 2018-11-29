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Как и когда менялись тарифы на проезд в Барнауле в последние годы

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Вспоминаем самые важные моменты, когда дорожал проезд в общественном транспорте

Фото: laishevskyi.ru

Члены координационного совета по ценообразованию в Барнауле поддержали чаяние пассажироперевозчиков о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте с 1 января 2019 года. Стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости будет поднята при наличном расчете до 23 рублей за поездку, а в маршрутках — до 25 рублей. Проезд по тарифу "электронный кошелек" будет равен 21 рублю за одну поездку.

Новейшая история с тарифами на перевозку пассажиров в общественном транспорте Барнаула берет начало в 2000 году, когда в эпоху уже правления Владимира Путина проезд в автобусе стал стоить 4 рубля. Бурное развитие экономики дало свои плоды. Тарифы менялись едва ли не каждый год: 5 рублей в 2002 году, 6 рублей в 2003 году. Росли цены и на другие товары. Так, в 2004 году хлеб в Алтайском крае подорожал примерно на 25%, а молоко на 30%. К 2008 году стоимость билетика в автобусе составляла 7,5 рублей (было и такое). Потом наступил кризис, цены на топливо выросли буквально за несколько месяцев на 35%. В итоге мэрия Барнаула не смогла сдержать напор перевозчиков, и повышать тарифы пришлось дважды за год: в июне и в августе.

Так, в июне проезд в автобусе большой вместимости стал стоить 9 рублей, в общественном транспорте малой и средней вместимости — 12 рублей, а проезд в электротранспорте оценен в 7,5 рублей, студенческий проездной до 250 рублей. Тогда перевозчики жаловались, что топливо подорожало за два года с 12 рублей до 24 за литр. Многие говорили, что работают в убыток. Как итог — через месяц проезд в автобусе подняли до 10 рублей. В троллейбусах и трамваях до 9 рублей.

Однако следующий пересмотр цен произошел уже в 2011 году, когда страной руководил Дмитрий Медведев. Еще в марте 2010 года транспортники Барнаула обращались в администрацию города с предложением повысить цены. С 1 марта советом по ценообразованию было принято решение о повышении стоимости на 2 рубля. Причем это касалось всех видов транспорта. Таким образом, 12 рублей вместо 10 рублей стал стоить проезд в автобусах большой вместимости, 15 рублей вместо 13 — в автобусах малой вместимости, 11 рублей вместо 9 — в трамваях и троллейбусах. Автоперевозчики с нетерпением ждали этого решения, потому что, работая в прежних условиях, попросту рисковали обанкротиться.

По мнению перевозчиков, в реалиях 2011 года оправдать затраты на содержание автобусного парка можно лишь при условии, если цены на проезд в Барнауле будут повышены на 2-3 рубля. Только тогда можно будет говорить о качественном транспортном обслуживании пассажиров и безопасном проезде. Иначе транспортным предприятиям придется пойти на тотальное сокращение расходов и отказаться от обновления автопарка, увеличить сроки эксплуатации запчастей и механизмов, оптимизировать кадры. Тогда перевозчики надеялись, что местные власти их поймут. Как утверждали сами транспортники, о чрезмерном повышении цены на проезд говорить не приходится: сама по себе сфера пассажироперевозок в Барнауле — высококонкурентная среда, а потому проезд поднимется ровно настолько, насколько возможно содержать отрасль в порядке.

Однако рост произошел уже в 2013 году, когда билетик за проезд в автобусе стал обходиться жителю города в 14 рублей. Через год тарифы снова поменяли — в автобусах большой вместимости проезд подорожал на 1 рубль и составил 15 рублей за поездку. Для категории автобусов малой вместимости перевозчики предлагали увеличить стоимость проезда до 18-20 и даже до 23 рублей. Но специалисты администрации города признали обоснованным увеличение цены проезда на "маршрутках" на 2 рубля от действующей стоимости, и она составила 17 рублей.

В 2015 году власти сделали фикс-прайс для всего общественного транспорта. Все поездки стали составлять 17 рублей. В декабре 2016 года тарифы снова пересмотрели. Проезд на автобусе и "маршрутке" стал стоить 20 рублей, а в электротранспорте — 19 рублей.

Динамика роста стоимости проезда в автобусах Барнаула с 2000 по 2019 год.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

29.11.2018 07:19
- гость -

еще бы не помешала статья на тему "что и как поменялось после повышения тарифа"

0  0
29.11.2018 07:22
- гость -

Молодцы! наши власти - "Члены координационного совета по ценообразованию в Барнауле поддержали чаяние пассажироперевозчиков о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте с 1 января 2019 года", а о людях зачем думать..... А, если нет вариантов купить проездной и проезд только маршрутка Тогда без вариантов, получил свой МРОТ и вперед, в битком набитую маршрутку, плюс в том, что даже держаться не надо, люди плечом поддерживают друг друга, заплати 25 рублей и надейся, что доедешь целый и невредимый. Так как водитель нажмет на газ и рванет так, что сердце в пятки уходит. А потом будет нажимать то газ, то на тормоз и мчать Вас в пункт назначения. Да ее пару раз крикнет, что бы продвигались и утрамбовывались, людей то побольше надо впихнуть. А, зармлаты у водителей и их руководства отнюдь не МРОТ, Спасибо, Вам, наши власти, все для НАРОДА!!!

0  0
29.11.2018 07:24
- гость -

еще бы не помешала статья на тему "что и как поменялось после повышения тарифа"

Ездить начнут быстрее и людей брать больше

0  0
29.11.2018 07:25
- гость -

Ездить начнут быстрее и людей брать больше

это с января 2019. я же предлагаю за весь или почти весь период повышений)

0  0
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