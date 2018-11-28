Фото: ufa-electro.narod.ru
Трамваи маршрута № 8 не будут курсировать по Барнаулу в выходные дни, начиная с 1 декабря, проинформировали в МУП "Горэлектротранс".
"С 1 декабря 2018 года отменяются рейсы трамвая маршрута № 8 по выходным дням (суббота, воскресенье)", — говорится в официальном сообщении муниципального предприятия.
В "Горэлектротрансе" добавляют, что в эти дни пассажиры могут добраться до места назначения по маршруту трамвая № 8, используя маршруты трамваев № 9 и 10.
О причинах отмены маршрута в выходные дни не сообщается.
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