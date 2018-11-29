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Четверг, 29 ноября, в Алтайском крае пройдет не в самых лучших погодных условиях — в регионе ожидается сильный ветер, мокрый снег и плюсовая температура.
"В отдельных районах снег, мокрый снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят -1...+4 градуса. Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, с усилением до 13-18 метров, в южных районах местами порывы до 23 метров.
В Барнауле временами снег, мокрый снег, возможны гололедные явления, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице 0...+2 градуса. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, порывы 11-16 метров.
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