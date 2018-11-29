Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 158 квадратных метров продают в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится на третьем этаже высотного элитного дома с закрытой территорией. Во дворе имеется детская площадка.
"Консьерж, охрана, парковка. Две лоджии, гардеробная, окна на две стороны, видеонаблюдение. Венецианская штукатурка, кондиционеры, сантехника "SSWW", — отмечает автор объявления.
Собственник рассматривает варианты обмена жилья на другие квартиры или автомобили.
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