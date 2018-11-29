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Город суровых сосулек: Барнаул "оброс" опасными ледяными глыбами

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru призывает читателей фотографировать и сообщать о нечищеных крышах

Фото: Amic.ru

Календарная зима еще не началась, но Барнаул уже полон всех "сюрпризов", характерных для этого времени года — многие дворы не очищены от снега, а на карнизах и крышах множество сосулек и ледяных глыб.

Довольно теплая погода способствует образованию снежных и ледяных масс на крышах домов. Портал Amic.ru призывает всех быть как можно осторожнее. Кроме того, читатели могут высылать в редакцию фотографии с опасными сосульками на электронный почтовый адрес news@amic.ru.

Также отметим, что главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям о мерах безопасности при сходе снега с крыш домов:

  • при обнаружении "снежных карнизов", висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на ваше сообщение;
  • если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием;
  • также не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега; 
  • если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо незамедлительно вызвать "скорую помощь".
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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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