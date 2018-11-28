Движение трамваев в Барнауле оказалось заблокировано из-за ДТП

Фото: Amic.ru \ мобильный репортер Владимир
В Барнауле в среду вечером, 28 ноября, произошло ДТП в результате которого оказались заблокированными трамвайные пути, сообщил мобильный репортер Владимир.
По словам очевидца, ДТП произошло в 17:35 по местному времени на улице Попова не далеко от улицы Энтузиастов.
"Водитель не уступил трамваю, в результате автомобиль получил сильный удар в правую переднюю дверь. Пострадавших нет. Все движение трамваев заблокировано", — рассказал порталу Amic.ru Владимир через специальную функцию "Мобильный репортер".
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